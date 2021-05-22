Как в фильме ужасов: в Вильнюсе россиянин пытался сжечь двух продавщиц

Гражданин России в двух магазинах Вильнюса пытался сжечь продавщиц. Сейчас в свое оправдание он говорит, что не может объяснить мотивы своего поведения, но все инкриминируемые ему деяния могут быть правдой.

"Я признаю, что мог это сделать", – сказал в Вильнюсском окружном суде Роман Кругин. Он сейчас находится в Вильнюсской колонии, где ждет приговора.

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Чепелёнис сказал, что Кругина обвиняют в попытке жестоким способом совершить убийство двух человек, в разбое, нанесении тяжких телесных увечий, уничтожении дорогостоящего имущества, покушении на уничтожение имущества, а также в незаконном владении неогнестрельным оружием.

Инцидент с участием Кругина (1968 г.р.) произошел 14 апреля 2019 . в магазине Iki столичного микрорайона Лаздинай. Кругин пытался сжечь двух продавщиц, украл деньги и, убегая, ножом ранил трех работников магазина.

Только после этого инцидента выяснилось, что в тот же день днем Кругин поджег магазин Ikea – полил горючей жидкостью полки и поджег их, нанесен ущерб на сумму больше 70 000 евро.

Прокурор сказал, что Кругин все время жил в Литве, у него был вид на жительство, однако с 14 апреля 2019 г. этот документ не был продлен, в этот день Кругин должен был покинуть территорию Литвы.

"Он должен был вернуться в Россию, но знал, что для него это небезопасно, поэтому разнервничался, напился психотропных препаратов, – сказал прокурор. – Во время допроса Кругин говорил, что помнит только, как вышел из квартиры, а потом как его задержали".

По словам Чепелёниса, Кругин признал все инкриминируемые ему преступления, но удивлялся тому, что сделал. Для него Ikea и Iki были любимыми местами, ему нравилось ходить туда с женой и детьми. Он признал также, что какое-то время возил в машине железный меч, чтобы "не травмировать семью". Кругин сказал, что меч ему нужен был для самообороны.

Прокурор предлагает приговорить Кругина к 12 годам лишения свободы. Кроме того, Кругин должен возместить ущерб на сумму больше 120 000 евро.

В магазине Iki Кругин проник в служебное помещение, облил горючей смесью продавщиц, которые считали деньги и пытался поджечь их зажигалкой. Одна из женщин выбила зажигалку из его рук, тогда мужчина ударил ее мечом по шее. Тут Кругин выхватил из кассы 4717 евро и пытался бежать. Но путь ему преградили трое работников магазина – тогда мужчина поджег две бутылки с горючей жидкостью о ранил ножом охранников. Из магазина он вышел, выбив заблокированную дверь, однако на стоянке его арестовала полиция.

По словам прокурора, ранее Кругин судим не был. Были сомнения в том, что подозреваемый психически здоров, назначили медэкспертизу. Однако эксперты подтвердили, что мужчина может отвечать за свои действия, более того, они указали, что есть признаки симуляции.

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