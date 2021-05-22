За последние сутки от коронавируса в Литве скончался человек из группы 20-29 лет

BNS ru.DELFI.lt

Koronaviruso gydymas Kauno klinikose Foto: Kauno klinikos

За минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) в Литве скончались 8 человек (20-99 лет), таковы данные Департамента статистики.

По два были из групп 70-79, 80-89, 90-99 лет, один из группы 40-49 лет. Кроме того, скончался человек из группы 20-29 лет. Все эти люди скончались в больницах.

Всего от COVID-19 в Литве скончались 4173 человека. Напрямую или косвенно с этой болезнью связаны 8422 смерти. Больше всего скончавшихся от COVID-19 – 1509 – люди из группы 80–89 лет, семь входили в группу 20-29 лет. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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