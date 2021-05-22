В Вильнюсе открытым пламенем горит двухэтажный дом

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Erikas Skardžius

22 мая, в 09.16 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Бирутес, 47, открытым пламенем горит 2-этажный дом.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!