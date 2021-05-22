После дождливой недели грядут перемены

В ночь на субботу во многих районах прошли дожди, днем осадки будут более обильными и частыми, местами с грозами. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов, теплее будет в центральной части страны и на севере.

В первой половине дня в воскресенье по-прежнему будет идти дождь. Утром будет 5-10, днем снова прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Днем будет 15-18, на западе 13-14 градусов.

В понедельник ожидается более сухая погода: небольшие дожди возможны лишь небольшие дожди, утром будет 4-9, днем 15-19, теплее будет на юге страны. Во вторник ночью без осадков, только под утро возможен небольшой дождь. Температура опустится до 7-12 градусов.

Днем облачность увеличится, снова придут облака, во многих районах прогнозируют осадки. Несмотря на это будет тепло, воздух прогреется до 16-21 градуса.

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