Желающие могут привиться AstraZeneca в Литве раньше, чем через 12 недель

Вакцина AstraZeneca от вакцин других производителей отличалась долгим периодом ревакцинации. В Литве вторую дозу назначали через 12 недель (между первой и второй дозами других вакцин - 3 недели).

Многие задавали вопрос, действительно ли надо так долго ждать ревакцинации, ведь в рекомендации производителя указано 4–12 недель.

И несмотря на то, что раньше привиться второй дозой в Литве не разрешили, благодаря единой системе регистрации появилась возможность перенести вторую прививку на более ранний срок.

"Минздрав рекомендовал 12 недель с учетом клинических исследований, которые показывают, что при вакцинации Vaxzevria лучше иммунитет формируется, если вторую дозу человек получает позже. Однако если такой срок отрицательно влияет на деятельность жителя, центры вакцинации могут ускорить ревакцинацию в индивидуальном порядке (в интервале 4-12 недель). Они могут сделать это по просьбе пациента", – сказал Delfi представитель Минздрава Юлиянас Галишанскис.

Лина из Виьнюса привилась Vaxzevria в конце апреля, вторую дозу вакцины ей назначили на начало июля. Женщина планировала летом отправиться в поездку, но из-за неполной вакцинации, ей пришлось бы сидеть в изоляции после возвращения. Лина решила привиться второй дозой раньше.

"Я зашла на сайт Vilnius sveiksta, зарегистрировалась на прививку. Меня спросили, когда я хотела бы привиться второй дозой", – рассказала Лина.

В Вильнюсе привиться раньше она не смогла, поэтому выбрала ревакцинацию в другом городе. Сразу же получила два смс-сообщения - о записи на ревакцинации и об отмене назначенного на июль визита.

Ранее специалист по инфекционным заболевания Саулюс Чаплинскас на вопрос о более ранней ревакцинации сказал Delfi: "Есть несколько аспектов. Исследования показали, что через несколько недель после первой дозы уже получаем иммунитет и надолго. Вторая доза закрепляет его, плюс продлевает срок годности. Поэтому вторая доза ценнее, если ее получают позже, но не слишком поздно. Важно не пропустить указанные 12 недель".

Профессор заметил, что рано или поздно и после вакцинации иммунитет ослабеет, надо будет делать еще одну прививку.

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