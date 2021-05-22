Вилла литовского миллионера в Турции: блеск золота и роскошь на берегу моря

Новая тенденция 2021 года. После печальной зимней пандемии и долгих месяцев, проведенных взаперти, литовцы видимо накопили денег на отпуск. И, наверное, поэтому начали заказывать роскошные гостиницы. Сейчас за отдых в Турцию люди платят больше, чем прежде.

Многим уже мало обычного "все включено", они требуют пакет "ультра" или отдых на роскошных виллах. На одной такой вилле отдыхают известные в Литве люди.

Villa Augusto - так называется этот небольшой отель, который предпочитают знаменитости из Литвы. Здесь тебя охватывает чувство будто ты в гостях у миллионера. Но так и есть на самом деле. Эта вилла принадлежит миллионеру из Литвы, предпринимателю Аугустинасу Ракаускасу. Отсюда и название Villa Augusto (вилла Аугустинаса).



Вилла построена на самом берегу моря, в спокойной зоне, в стороне от шумных курортов. Рядом нет ни сувенирных лавок, ни баров. Все спокойнее, чего людям и хочется в отпуске.

Большинство турецких гостиниц ориентировано на большой поток отдыхающих, за едой стоят очереди, приходится отвоевывать лежаки у бассейна и т.д. А здесь – количество мест ограничено, поэтому иногда кажется, что ты отдыхаешь один.

Иногда гостям удается пообщаться и с хозяевами виллы. Здесь ты не чувствуешь себя кка в гостинице. Кажется, что ты в гостях.

Конечно, в такой гостинице нет программы "все включено". И слава Богу! Не переедите, не растянете желудок, не надо самому стоять в очереди. Здесь три раза в день готовят барский стол - кухня турецкая. Еда - само совершенство. Я не шучу – завтрак здесь - это что-то. Как будто боги спустились с небес и накрыли на стол. Не то, что в буфете гостиницы "все включено".

Отпуск здесь больше напоминает отдых в СПА-центре или хорошем санатории. Здесь гостям ежедневно делают массаж, разные оздоровительные процедуры. Номера здесь также нестандартные. Все разные, с разным интерьером.

К примеру 2-этажный номер, словно жилье аристократов. Комната очень светлая, со всех сторон комнаты с красивым видом: море, бассейн, пальмы, другие виллы. Одна спальня на первом этаже, другая - особая, на втором, в башне принцессы.

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