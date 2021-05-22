С понедельника – перемены: приезжих из некоторых стран ждет жесткая изоляция

С 24 мая более жесткие условия изоляции ждут приезжих из Республики Кабо-Верде, а приезжих из Нидерландов и Хорватии ждут обычные правила изоляции. Исключения не будут распространятся на привитых и переболевших COVID-19 путешественников, которые за 14 дней до прибытия в Литву посетили Индию – они должны предъявить отрицательный тест и изолироваться.

Исключения в вопросе изоляции и тестирования коснутся привитых вакцинами COVID-19 Vaccine Janssen, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, Vaxzevria.

В пятницу список пораженных стран пополнят исключения, которые касаются причин, по которым можно покинуть место изоляции. Можно поехать на ревакцинацию, могут место изоляции покинуть члены экипажей международных коммерческих рейсов, если им назначена прививка (неважно первая или вторая доза).

Место изоляции можно будет покидать вернувшимся из путешествия или имевшим контакт с больными, если им надо сдавать экзамены на аттестат зрелости во время продленной сессии. Они должны соблюдать особые условия:

не раньше чем за 48 ч. до экзамена сдать тест ПЦР на COVID-19, результат должен быть отрицательным. В день экзаменов у лица не должно выть признаков ОРВИ;

в экзаменационном центре надо сдать быстрый тест на антигены (результат должен быть отрицательным);

надо быть в респираторе; обязательно надо дезинфицировать руки; об участии в экзамене надо информировать Национальный центр общественного здравоохранения (не позже чем за 48 ч. до начала экзамена), указав центр, в котором будут сдавать экзамен.

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