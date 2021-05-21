Премьер-министр: закон о партнерстве поддержало бы больше политиков, если бы не голосование

Премьер Литвы Ингрида Шимоните говорит, что Закон о партнерстве, возможно, поддержало бы больше политиков, если бы по нему не нужно было голосовать.

"Вопрос сложный, возможно, даже есть часть таких людей, которые могли бы поддержать, если бы не нужно было голосовать. Но когда нужно голосовать и публично декларировать свою позицию, возможно, есть какие-то страхи, что кто-то не поймет", - сказала в пятницу BNS в ратуше Вильнюса премьер-министр.

В Сейме Литвы в пятницу был зарегистрирован проект Закона о партнерстве, который узаконил бы партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополое партнерство.

В проекте предлагается определить партнерство как "официально зарегистрированный факт сожительства двух лиц (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений".

Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной "эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности".

Представитель крупнейшей правящей парламентской фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Андрюс Навицкас говорит, что большая часть фракции настроена поддержать закон о партнерстве.

"Я никогда не скрывала, что этот законопроект поддерживает лишь часть людей даже в самой правящей коалиции, так что встает вопрос, сколько будет поддержки партий или политиков, которые не относятся к правящему большинству", - прокомментировала И. Шимоните.

"Думаю, что придется работать. Если поддержки не будет, как я не раз говорила, тогда закон не будет принят", - добавила она.

Глава оппозиционной парламентской фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Альгирдас Сисас является одним из тех, кто вносил проект, однако он подтвердил, что во фракции по нему нет единого мнения.

Член другой оппозиционной фракции - Партии труда, вице-председатель Сейма Андрюс Мазуронис говорит, что трудовики единогласно проект не поддержат.

Между тем член самой многочисленной оппозиционной партии - Литовского союза "крестьян" и "зеленых" и лидер оппозиции Саулюс Сквернялис сказал BNS, что сможет прокомментировать проект позже, когда с ним ознакомится.

В сообщении указано, что Закон о партнерстве будет регламентировать имущественные и неимущественные отношения не заключивших брак, однако проживающих совместно лиц.

Он создаст возможность признать совместную частичную собственность или, в случае необходимости, установить иной, устраивающий обе стороны правовой режим имущества.

В проекте предлагается разрешить партнерам наследовать имущество без дополнительных налогов; создаются определенные партнерские обязательства личного характера, то есть уважение, лояльность, обязанность содержать партнера в случае расторжения партнерства.

Закон позволит выбрать фамилию партнера или использовать общую фамилию, будет узаконена возможность действовать по доверенности от имени друг друга и в интересах друг друга.

Как предлагается, партнерство по соглашению обоих партнеров может быть расторгнуто нотариусом только в том случае, если у партнеров нет общих несовершеннолетних детей. В ином случае расторжение партнерства будет возможно через суд. Если партнер желает расторгнуть партнерство в одностороннем порядке, он должен обратиться в суд.

В проекте закона не предлагается изменить нынешнее правовое регламентирование усыновления. Критики института партнерства высказывали опасения, что с таким законом будет создана возможность усыновления детей лицами одного пола.

Предлагается, чтобы Закон о партнерстве вступил в силу с 1 января 2022 года.

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