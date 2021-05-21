Президент: есть все возможности провести референдум о двойном гражданстве в 2024 году

Двойное гражданство нужно узаконить и есть все возможности провести референдум о двойном гражданстве в 2024 году, вместе с президентскими выборами, говорит глава государства Гитанас Науседа.

"Мы обязательно должны узаконить возможность для наших людей, которые приняли гражданство других стран, сохранить гражданство Литвы, думаю, что есть все возможности сделать это в 2024 году вместе с президентскими выборами", - сказал Г. Науседа журналистам в пятницу в Клайпедском районе.

Он также сказал, что нужно приложить большие усилия, чтобы на референдуме удалось принять изменение статьи Конституции о гражданстве.

Референдум о расширении гражданства уже состоялся в мае 2019 года вместе с президентскими выборами, однако тогда не удалось принять поправку к 12-й статье Конституции.

Несмотря на то, что за возможность двойного гражданства проголосовали 73% участвовавших в референдуме избирателей или более 900 тыс. избирателей, для принятия поправки к Конституции не хватило около 300 тыс. голосов. Чтобы статья Конституции о гражданстве была изменена, поправку должны были поддержать более половины всех избирателей, то есть не менее 1,23 млн.

Эмигрировавшие после восстановления независимости 11 марта 1990 года в настоящее время, за редкими исключениями, не могут иметь двойное гражданство.

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