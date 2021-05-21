Президент о проекте Закона о партнерстве: вижу, что идет поиск компромисса

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что видит попытку стремящихся узаконить партнерство политических сил найти компромисс.

"Вижу, что идут поиски компромисса между разными силами, которые пытаются этот закон принять, и если такой компромисс будет найден, мне будет очень приятно констатировать, что да, мы нашли компромисс, он отражает определенное согласие в обществе, и мы движемся вперед", - сказал Г. Науседа, комментируя законопроект в пятницу в Клайпедском районе.

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер Ингрида Шимоните и другие политики в пятницу зарегистрировали проект Закона о партнерстве, который узаконил бы партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополое партнерство.

Глава государства говорит, что в проекте идет речь о регламентировании таких прав, закрепление которых он поддержал бы - имущественных отношений, наследования, данных о здоровье и пр.

В Сейме Литвы в пятницу зарегистрирован проект Закона о нейтральном партнерстве. Критики этого проекта утверждают, что закон предусмотрит новое основание создания семьи, не прописанное в Конституции.

В проекте предлагается определить партнерство как "официально зарегистрированный факт сожительства двух лиц (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений".

Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной "эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности".

В сообщении указано, что Закон о партнерстве будет регламентировать имущественные и неимущественные отношения не заключивших брак, однако проживающих совместно лиц.

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