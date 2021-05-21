В Рибишкском ландшафтном заповеднике будут пастись овцы

Исторически в Рибишкском ландшафтном заповеднике паслись овцы, в этом году они возвращаются на данную территорию. 15 овец и 5 коз будут "косить" территорию площадью 2 га и привлекут посетителей, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

"Ежедневно такая "газонокосилка" съест траву на территории 10 соток. Эти животные едят не все подряд, поэтому удастся воссоздать естественный вид луга и восстановить биологическое разнообразие. Я надеюсь, что это понравится посетителям заповедника", - сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Эти животные будут пастись в Рибишкес до 18 сентября.

Рибишкес в течение длительного времени была деревней под Вильнюсом, где держали коз и овец, заготавливали сено.

"Жители изменились, изменился их образ жизни, деревня стала частью города, не осталось тех, кто "присматривал" за лугами, поэтому за 30 лет они обросли кустами и инвазивными видами растений. Вот мы и решили восстановить прежние луга с помощью живой "техники", – сказала Йоланта Раджюнене, директор Павильнюсского и Веркяйского региональных парков.

Посетителей заповедника просят не кормить животных, не запускать собак в загон, не оставлять калитку открытой чтобы животные не ушли.

Овцы и козы будут питаться травой, пить воду из Каукисы, если их кормить булочками, то животные не выживут.

Опасность для овец представляют собаки, они вызывают у овец сильный стресс.

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