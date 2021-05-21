Президент Литвы ответил министру иностранных дел о вакцинации своей супруги Ландсбергис принес извинения

Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил, что его жена Диана Науседене еще не привилась от коронавируса, поскольку делать это не разрешила ее врач. Президент пообещал, что, когда положение изменится, его жена сразу же привьется. Науседа ответил министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису, который критиковал тот факт, что Науседене еще не привилась.

"Причина простая. Диана пока не может привиться, семейный врач посоветовал повременить с этим. Причину я указать не могу, это касается личной жизни и зажиты данных о здоровье. Как только семейный врач скажет, что можно прививаться, Диана сразу же это сделает. Она доверяет всем вакцинам и готова привиться", - сказал Науседа.

"Мне очень жаль, что молодой политик Габриэлюс Ландсбергис пошел по такому низкому, неприличному пути, и обвиняет людей, до конца не вникая в ситуацию и не пытаясь вникнуть. Человек еще достаточно молодой, хотелось бы пожелать ему сделать определенные выводы и понять, что политика - это не только интриганство, игры, кто сильнее, написания кляуз.

Это нечто большее, ведь все это придется оставить после себя. А когда повернешься назад, и увидишь все эти вещи, очень разочаруешься. Если такое случится, то, знаете, это уже не политика, это слово, которое начинается на П и заканчивается на A, только длиннее", - сказал Науседа.

После этих слов президента Ландсбергис сказал, что он не хотел обидеть супругу президента.

"Извините, если мои слова оскорбили госпожу Науседене. Я этого не хотел, только ответил на заданный мне во время длинного интервью вопрос. Меня очень заботят люди, которые не хотят прививаться", – писал в фейсбуке Ландсбергис.

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