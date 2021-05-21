Семья выиграла судебную тяжбу против частного детсада: порция сырников могла стоить ребенку жизни

Болезненный инцидент произошел в детском саду Аустеи Ландсбергене Vaikystės sodas. Аллергику дали неподходящую еду, произошла аллергическая реакция – анафилактический шок. Потрясенные родители говорят, что работников детсада предупреждали о том, что у ребенка аллергия. Детский сад признал свою вину.

Порция сырников могла стоить ребенку жизни. Так журналистам LNK сказала мать троих сыновей Раса Яшкявичене. Инцидент произошел в частном детском саду Vaikystės sodas. Ребенок стал задыхаться в машине по дороге домой.

"Так мы оказались в Сантаришкской клинике, у ребенка диагностировали анафилактический шок, ребенка госпитализировали. По словам специалистов, если бы вовремя не оказали помощь, ребенок мог скончаться", – сказала женщине.

Такая реакция была на молочные продукты и яйца. О том, что у ребенка аллергия, родители предупредили работников детского сада. Родители ребенка дополнительно платили за индивидуальное меню.

По словам женщины, воспитатель только под давлением призналась, что 1,5-годовалому ребенку дали сырники, а между тем, малышу становилось все хуже.

"В то время нам еще не назначали адреналин, у нас его не было, мы даже не думали, что такое возможно. Мне не сразу сказали, что ребенок ел сырники. Уверяли, что он ел кашу, но не могли сказать, какую. И только после того, как я сказала, что мне надо сказать врачу, что именно ел ребенок, мне сказали, что он ел сырники", – рассказала Яшкявичене.

Инцидент произошел в октябре 2019 года, но узнали о нем лишь сейчас, после решения суда.

"Суд решил, что ребенок столкнулся с определенными душевными переживаниями, физической болью, неудобствами, нанесенный моральный ущерб суд оценил в 3000 евро", – сказала представитель Вильнюсского участкового суда Гинтаре Восилюте.

В суд обратилась не семья, а детский сад.

"Эта семья задолжала нашей компании, они долго не платили за услуги. После многочисленных угроз, у нас не было выбора, мы обратились в суд. После этого семья обратилась в суд, вспомнив историю 2-летней давности", – сказала LNK пресс-секретарь компании Рита Мейлунайте.

Детский сад свою вину признал. Указал, что произошла ошибка, виной - человеческий фактор, перепутали боксы с едой.

"После этого мы пересмотрели все свои процедуры, обсудили все с работниками, ужесточили порядок, чтобы подобное не повторилось. С конкретной семьей мы общались, пришли к соглашению, подписали его, компенсировали ущерб. Семья также забыла упомянуть, что получила выплату по страховке", – сказала Мейлунайте.

Компенсация со страховкой составила 747 евро. Ребенок не ходил в детский сад 2 дня, потом посещал его до марта 2020 года.

С назначенным судом ущербом Vaikystės sodas не согласен.

"Мотивы неясны, аргументы противоречат друг другу. Поэтому мы решили обжаловать это решение", – сказала Мейлунайте.

Долг у семьи появился, когда во время карантина детский сад работал удаленно.

"Услуги для троих детей в среднем обходятся в 1500 евро в месяц", – сказала Яшкявичене. Даже когда дети были дома, за детский сад надо было платить, но на 15% меньше.

"С марта мы перестали платить. Поскольку с нами расторгли договор, они должны были вернуть нам вступительный взнос. Так что мы им ничего не должны", – сказала женщина.

Мейлунайте сказала, что договор был расторгнут из-за недолжного общения.

"Семья вела себя неуважительно, даже позволяла себе оскорбления. Нецензурную брань", – сказала она.

Однако суд занял сторону семьи. Он постановил, что договор расторгли незаконно. Семье должны вернуть вступительный взнос, адвокат считает такое постановление победой.

"Надо порадоваться, что суд оценил действия детского сада, как нарушение", – сказал адвокат Марюс Барисявичюс.

Семья и адвокат надеются, что такое решение суда побудит другие детские сады уделять больше внимания детям-аллергикам, поскольку ошибка может стоить ребенку жизни.

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