Ландсбергис о вакцинации Науседене: даже непонятное сомнение может быть сигналом

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что было бы обидно, что такой человек, как супруга президента Диана Науседене не воспользовался случаем и не подала пример вакцинации от COVID-19 другим людям.

Лидер консерваторов признал, что информация о том, что Науседене до сих пор не привилась, может вызвать сомнения у жителей страны, которые надо рассеять.

"Я думаю, что она - важный человек - государстве, с ней себя отождествляет немало людей и именно таких, для которых такая весть потенциально очень важна. И даже неясное сомнение или пауза может послать странный сигнал... Я думаю, что эти сомнения надо развеять", – сказал Ландсбергис.

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По его словам, вакцинация супруги главы государства и ясная позиция в отношении вакцины могут быть очень важны, когда речь идет о жителях страны старшего возраста, которые еще не привились. Министр отметил, что именно их сложнее всего призвать прививаться.

"В данном случае важно и лидерство. Я думаю, что это то, в чем нуждается государство (...). Эта весть очень важна, и было бы обидно, если бы таким случаем не воспользовались или воспользовались для того, чтобы послать иную весть", – сказал Ландсбергис.

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