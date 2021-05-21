Советские спальные районы столкнутся с переменами: жителям предложат несколько вариантов

У Вильнюсского муниципалитета вместе со строительными компаниями зародилась идея обновления старых многоквартирных домов не только в столице Литвы, но и в других городах, – здания, которые еще можно привести в порядок - реновировать, а аварийные – снести. Жители смогут выбирать из двух вариантов – получить компенсацию и купить новое жилье или временно арендовать квартиру, а потом поселится в квартире в новом доме. Юрист сказал, что на деле эти планы осуществить непросто.

На прошлой неделе мэр столицы Ремигиюс Шимашюс представил перемены, которые ждут столицу - до 2030 года планируется обновить старыше дома в спальных районах, часть улиц сделать пешеходными уже в ближайшие два года.

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что спальные районы планируют обновить, сделать их "приятными и дружелюбными", для этого запускают программу "город+". По его словам, главный показатель, к которому будут стремиться – больше молодых жителей в районах, больше семей с детьми, повышение уровня удовлетворенности жизнью и ценности недвижимости.

"Наша система основана на 4 принципах: мы понимаем, что для того, чтобы было хорошо, нужен хороший дом, хороший двор, хорошая улица и хороший район. Это дом, отвечающий современным требованиям: квартира, террасы, все остальное, двор, а не стоянка для машин, живая улица (...), и чтобы у районов было свое лицо, и это лицо состояло из центра притяжения, на что хотелось бы приехать посмотреть - зелень и прочее", – сказал мэр.

Программу хотят осуществить в течение 9 лет, к 40-летию независимости.

Главный архитектор столицы Миндаугас Пакальнис сказал, что приоритет - комплексное обновление советских построек, которые еще можно эксплуатировать, создавая новые кварталы, а аварийные дома придется снести ради безопасности жителей, а на их месте строить новые дома.

Delfi интересовался подробностями этих планов, законами и тем, какие убытки понесут или пользу получат жители старых домов.

Пакальнис сказал, что в этом процессе участвуют и строительные компании, которые будут отвечать за реновацию и строительство домов.

"Муниципалитет будет инициатором и гарантом цивилизованного процесса, чтобы жители доверяли компаниям. Ведь в Литве частному сектору не доверяют", – сказал он, сославшись на опыт других европейских стран - Голландии, Польши, Германии.

По словам Пакальниса, советские дома нуждаются в реновации, однако муниципалитет не может выделить на это деньги, поэтому, когда жители не согласны реновировать дома, ничего не происходит. Вот в таких случаях, по словам архитектора, может действовать частный сектор: жители дают добро на реконструкцию их дома, на достройку - дополнительны подъезды этажи, а в обмен компания приводит в порядок подъезды, оборудует лифты, приводит в порядок здание.

"В появившихся в советское время микрорайонах есть немало пространств неясного назначения, поэтому там можно думать о более смелых переменах", – сказал Пакальнис.

Однако, по его словам, не все дома можно обновить, поэтому остается один вариант - снос.

"Думаю, сносить надо такие здания, которые уже нельзя спасти. Если муниципалитет видит, что есть опасность для жизни людей, тогда надо вмешаться и сделать так, чтобы люди не пострадали. В Вильнюсе есть такие дома, это в основном общежития, например, на Геросёс Вильтес, в Науининкай. Жителей предупредили, что они должны думать о своим имуществе, выполнять необходимые работы. Если этого не делают, муниципалитет должен вмешаться", – убежден главный архитектор.

Он сказал, что в процесс должны участвовать частные строительные компании, тем более, что пространств для строительства новых домов остается все меньше.

Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что частные компании заинтересованы в таких проектах.

Однако он сказал, что пока неясно, как будет действовать такая схема. В других странах жителям предлагают два варианта - компенсацию (она должна быть такой, чтобы люди не пострадали) или квартиру в новострое на том же месте. На выселение людям дают 1-2 года. Пока строится новый дом, жителям предоставляют социальное жилье, гостиницу или временно арендованную квартиру.

Пакальнис сказал что в случае сноса домов временное жилье может предоставить муниципалитет, а с учетом того, что новое жилье, которое получит человек, будет дороже старого, арендовать жители его могут временно и за свой счет.

По словам Статулявичюса, для осуществления этих проектов может требоваться изменение законодательной базы.

Адвокат товарищества TRINITI JUREX Дейвис Валюлис подчеркнул, что идея Вильнюсского муниципалитета вызывает немало вопросов.

"Представлена только идея, поэтому сегодня неясно, как ее будут осуществлять. Для действия программы нужны комплексные меры, важна юридическая база, финансирование, участие учреждений, например, Национальной земельной службы", – сказал юрист.

Первый вопрос, по словам Валюлиса, как жилтоварищества и их председатели справятся со сложными и дорогостоящими юридическими процедурами.

"С точки зрения реальности и перспективы планов должны внести и поправки к закону о земле, который предполагает налогообложение нового строительства на арендованном у государства участке земли", – сказал юрист.

Есть и другая проблема – владельцы квартир должны принимать решение единогласно.

По словам Валюлиса, сами жители должны принимать активное участие в решении этого вопроса. А ведь жители нередко не могут единогласно решить и более простые вопросы.

По словам Валюлиса, если в проекте еще будут участвовать строительные компании, то жилтоварищества должны заключить договор с подрядчиком.

"На практике принятие таких решений бывает сложным, поскольку владельцы не хотят брать на себя дополнительные расходы, боятся, что могут быть нарушены их интересы и т.п. Желание компаний участвовать в программе, во многом будет зависеть от самого муниципалитета", – сказал собеседник.

Валюлис сказал, что успешность проекта в данном случае зависит от завершенности юридических процедур и желания жителей.

Кроме того, надо отметить, что даже в том случае, когда дом будет признан аварийным, муниципалитет не сможет просто так его снести.

"В таком случае муниципалитет может требовать от жителей, чтобы они предприняли меры для защиты людей, чтобы была организована эвакуация, остановлена эксплуатация здания и устранена опасность. Муниципалитет только через суд может снести здание, если здание аварийное, а его владельцы ничего не делают для устранения опасности. В остальных случаях должны достичь соглашения с владельцами", – сказал юрист.

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