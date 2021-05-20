Суд отказался временно разморозить арестованные Swedbank счета санатория Belorus

Суд отказался временно разморозить арестованные литовским банком Swedbank счета санатория Belorus, который принадлежит Беларуси, но находится в Друскининкай.

Вильнюсский окружной суд в четверг отклонил апелляционную жалобу санатория и оставил без изменения решение Вильнюсского участкового суда от 3 марта.

Санаторий просил временно, до окончательного разрешения спора, обязать банк разрешить санаторию свободно распоряжаться всеми средствами, находящимися на его счетах.

По мнению окружного суда, запрошенные временные меры защиты не соответствуют принципам пропорциональности и экономичности. Санаторий Belorus не доказал, что их необходимо применить, кроме того, это придало бы санаторию необоснованное превосходство, так как еще до рассмотрения дела он достиг бы цели иска.

Кроме того, как полагает суд, предоставленные Swedbank доказательства подтверждают, что санаторий воспользовался возможностью обращения в ведомства санкционного надзора по поводу исключений - за разрешением рассчитаться с работниками, поставщиками электроэнергии и коммунальных услуг, и такие исключения были применены.

Рассматривающий дело по существу Вильнюсский участковый суд, который 14 мая получил просьбу Belorus обратиться в Суд справедливости Европейского союза, отложил рассмотрение дела до предоставления сторонами отзывов. Дата нового заседания пока не назначена.

Счета санатория банк заморозил в декабре прошлого года на основании введенных Евросоюзом (ЕС) санкций. После этого Сейм принял закон о единовременных выплатах работникам санатория.

В конце 2020 года ЕС ввел санкции в отношении Главного хозяйственного управления, которое непосредственно подчиняется Управлению по делам президента Беларуси. В. Шейман был внесен в список санкций ЕС еще десять лет назад.

Санкции ЕС в отношении белорусского режима были введены по причине фальсификации результатов выборов и насилия против мирных протестующих.

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