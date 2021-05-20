ЕС может не признать выборы в Госдуму. Что тогда будет? Объясняет депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс

Комитет по международным отношениям Европарламента подготовил черновую версию доклада о принципах выстраивания отношений с Россией. В документе говорится о "систематических репрессиях в отношении демократических сил" — в том числе об Алексее Навальном, его отравлении, аресте и отправке в колонию.

Тут же — задержания тысяч мирных демонстрантов. Кроме того, парламентарии упоминают и о поддержке режима Александра Лукашенко со стороны Кремля, и об угрозе, которую Владимир Путин представляет для Украины, и об «атаках», как выражаются авторы, на Чехию.

Бороться со всем этим евродепутаты предлагают так:

Во-первых, ЕС должен быть готов призвать к исключению России из межбанковской системы SWIFT. Во-вторых, ЕС должен определить, как избавиться от своей зависимости от российских нефти и газа и пересмотреть свое отношение к газопроводу «Северный Поток-2». В-третьих, ЕС должен пересмотреть санкционный механизм, чтобы ограничительные меры против нарушителей прав человека в России вводились быстрее и работали эффективнее. В-четвертых, ЕС должен запустить телеканал свободной России на русском языке с круглосуточным вещанием, чтобы противостоять российской пропаганде. В-пятых, ЕС должен быть готов к тому, чтобы не признавать итоги выборов в Госдуму (они намечены на предстоящий сентябрь), если сочтет их сфальсифицированными. Это главные пункты.

Последний пункт — о непризнании выборов — особенно интересен тем, что это, конечно, крайняя мера. Россия состоит в Совете Европы, и пусть, скрипя зубами, но все-таки в большинстве случаев выполняет требования Европейского суда по правам человека. Российская делегация посещает сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Там кое-как складывается взаимодействие с коллегами. А тут — речь идет о том, чтобы условного господина Толстого не признавать депутатом парламента, объявить его никем. Это означает как минимум отстранение России от работы в ПАСЕ. О других потенциальных последствиях еще поговорим отдельно. Но пока о другом. Идея непризнания итогов выборов в Думу звучит в стенах Европейского парламента не впервые. В ноябре прошлого года ее предложил не кто иной как Алексей Навальный.

«Если всем будет позволено участвовать, будем обсуждать это дальше. Но если кого-то не допустят, то результаты таких выборов никогда не будут признаны», — заявил Навальный в ходе дискуссии в комитете по международным делам Европарламента в ноябре 2020 года.

Возможно, именно Навального (тогда еще свободного, только выздоравливающего после отравления лидера российской оппозиции) услышали авторы проекта, который мы сегодня изучаем.

Война России в Грузии, оккупация Крыма и боевые действия в Донбассе многих навели на мысль о том, что пропаганде нужно противостоять всеобщими западными усилиями. Каким будет ответ евродепутатов и лидеров ЕС, которые ранее не остерегались раздражать В.Путина.

Ведущая "Дождя" Екатерина Котрикадзе обсудила этот вопрос с депутатом Европарламента и бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом. Он был одним из инициаторов текста доклада о принципах выстраивания отношений с Россией Европарламента.

Андрюс Кубилюс: У меня вообще все реалистично, в том числе и демократия в России. Для меня это выглядит реалистично, потому что я не вижу никаких причин, почему мы должны думать, что демократия возможна в балтийских странах, в Украине, я надеюсь, и в Беларуси, но невозможна в России. Она возможна, и это время придет.

Теперь насчет энергетических ресурсов. Здесь вопрос стоит не о том, как ситуация будет выглядеть сегодня или завтра, а как она будет выглядеть через десять-пятнадцать лет. И здесь я бы хотел обратить внимание на то, что в Европейском союзе называется Green Deal. Там уже появляются четкие цифры, как будет выглядеть европейская энергетика, скажем, через десять-пятнадцать лет. Если до конца настоящего десятилетия зависимость от газа еще не будет уменьшаться радикально, то уже сегодня прогнозы показывают, что после 2030 года зависимость от импортного газа в Европейском союзе будет уменьшаться очень радикально. С одной стороны, вся альтернативная энергетика будет развиваться, с другой стороны, то, что называется «зеленый водород», вся индустрия, построенная на этом. И это значит, что зависимость и от российского газа будет уменьшаться очень-очень радикально.

Мы предлагаем, чтобы уже сегодня, сегодня-завтра Европейский союз начал бы разрабатывать стратегию, как будут выглядеть отношения между Европейским союзом и демократической Россией, что тогда? Здесь я думаю, что есть возможности действительно дискутировать, очень широкие возможности. Это дело и для экспертов, и для политиков ― уже сейчас выстраивать картину этих будущих отношений, не знаю, от свободной торговли до безвизового режима и тому подобного и показывать гражданам России вот эту перспективу возможных отношений.

В парламенте, конечно, есть достаточно широкое согласие о том, какова должна быть политика Европейского союза по отношению к России. Для того чтобы выборы были признаны легитимными, они должны соответствовать некоторым очень ясным стандартам, и здесь эти стандарты хорошо известны как Европейскому союзу, так и российской власти, в том числе возможность для кандидатов свободно участвовать на выборах, не бояться того, что они еще до выборов будут посажены в какую-нибудь тюрьму из-за каких-то выдуманных предлогов.

Все это и составляет основу легитимных выборов, это не только день, когда уже люди идут и голосуют, но и то, что делается до этого. И как не признались выборы в Беларуси, президентские выборы, которые выиграла Светлана Тихановская, но господин Лукашенко придумал украсть у людей эту возможность, так могут не признаваться и выборы в российскую Думу. И если это будет сделано, я не знаю, как будет вести себя власть России, мы ей желаем, чтобы выборы проходили по всем международным стандартам, но если выборы не будут признаваться, абсолютно точно будет вопрос тогда, а как Россия может участвовать в таких организациях, как, скажем, Совет Европы или ОБСЕ, которые имеют парламентские ассамблеи? Если парламент не признается, значит, не признается и делегация такого парламента, и тогда участие в этих организациях становится под вопросом.

Они выбирают путь, который нам кажется очень похожим на то, что делал в прошлом году и в этом году делает господин Лукашенко, и по цифрам задержанных, заключенных даже превышают «достижения» господина Лукашенко, и тогда возникает вопрос: как все это будет выглядеть на подходе к сентябрю, к выборам в Думу? Мы видим, что действительно вот эта агрессивность внутренняя, как мы называем, действительно война против своих граждан, она в России усиливается.

Забота о правах человека не имеет границ. Во-первых, если посмотреть, какие обязательства Россия подписала как государство, когда она стала, становилась членом Совета Европы и ОБСЕ, мы там увидим все эти обязательства, записанные черным на белом. Поэтому это вопрос выполнения обязательств, международных обязательств, правовых обязательств, которые были сделаны российским государством. Мы будем подготавливать, весь месяц июнь будем подготавливать уже окончательную версию рапорта, которую, я думаю, утверждать комитет будет в середине июля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!