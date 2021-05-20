В Литве планируется увеличить налог на недвижимость

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что в стране должен появиться муниципальный "нормальный" налог на недвижимость, однако этот вопрос будет обсуждаться осенью.

"То, что у нас есть сейчас - это не налог на недвижимость и не налог на роскошь, скорее, это недоразумение. Я думаю, что дискуссии о появлении нормального муниципального налога на недвижимость, не закрыты. Но, я думаю, дискуссии будут проходить осенью", – сказала Шимоните.

Вице-министр финансов Рута Билкштите сказала, что новая модель налога выяснится осенью, конкретные проекты появятся в октябре.

По ее словам, в эту сферу включат и льготы.

"У нас как бы существует всеобщее налогообложение, но налогом облагается не сам объект, а его стоимость – если недвижимость дорогая, она облагается налогами. Значит, та часть суммы, которая налогом не облагается, является льготой", – сказала Билкштите.

"Мы идем в сторону справедливого налогообложения недвижимости, а справедливость - предмет дискуссий: что облагать - стоимость или объекты", – прибавила она.

По словам вице-министра, пока непонятно какой будет новая модель, но косвенно признают, что налог вырастет.

По словам Билкштите, дискуссии о налоге неизбежны еще и потому, что, в соответствии с решением Конституционного Суда от 2019 г., принятые с бюджетом поправки к закону о недвижимости не будут действовать с июля 2022 г.

В декабре 2019 г. парламент одобрил расширение базы налога на недвижимость и постановил, что налогами с 2020 г. облагается имущество дороже 150 000 евро (а не 220 000 евро), если в семье трое детей или есть ребенок-инвалид - дороже 200 000 евро (а не 286 000 евро).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!