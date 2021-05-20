Президент предоставил гражданство Литвы английскому актеру Декстеру Флетчеру

Президент Гитанас Науседа предоставил гражданство Литвы английскому актеру Декстеру Флетчеру.

Как информировал в четверг офис президента, соответствующий декрет президент подписал в порядке исключения, приняв во внимание рекомендацию Комиссии по вопросам гражданства.

Д. Флетчер - супруг театрального и оперного режиссера Дали Ибельхауптайте.

Неделю назад Г. Науседа встретился с Д. Флетчером онлайн и обсудил его общественную и культурную деятельность, важную для Литовского государства, а также связи с Литвой.

"Д. Флетчер - один из наиболее ярких деятелей искусства, которые, хотя и родились не в Литве, тесно связывают свою личную судьбу и творческие планы с нашей страной, повышают ее авторитет во всем мире", - сказал Г. Науседа для пресс-релиза.

Как утверждает офис президента, глава государства надеется, что работы Д. Флетчера "обогатят Литву и позволят международной аудитории лучше узнать богатую культуру нашей страны".

За свою более чем 40-летнюю актерскую карьеру Д. Флетчер создал роли во многих признанных кинолентах и сериалах Соединенного Королевства и США, в том числе в получившем мировую известность фильме Гая Ричи 1998 года "Карты, деньги, два ствола".

В последние годы Д. Флетчер продюсировал получившую четыре "Оскара" ленту "Богемская рапсодия" и режиссировал фильм "Рокетмен", получивший "Оскара" за музыку и два "Золотых глобуса".

Президентское ведомство отмечает, что с 1997 года, когда Д. Флетчер женился на литовском режиссере Д. Ибельхауптайте, он немало времени проводит между Лондоном и Вильнюсом, близко общается с известнейшими литовскими деятелями культуры и искусства, учит литовский язык.

В 2009 году Д. Флетчер наладил сотрудничество с вильнюсском международным кинофестивалем Kino pavasaris. Он несколько раз был членом жюри, стартовал с конкурсной программой "Новая Европа - новые имена".

Признавая заслуги Д. Флетчера перед литовским кино, Литовский союз кинематографистов в 2019 году объявил его первым почетным членом.

Отмечается, что Д. Флетчер поддерживает тесные связи и с Литовским государственным симфоническим оркестром, выступал на концертах в Вильнюсе. Он содействовал приезду в Литву для творческой работы профессионалов высшего уровня: режиссеров Франческо Замбеллы, Энтони Мингелы, сценографа Дика Берда и Джона Моррелла и др.

Благодаря Д. Флетчеру также были организованы благотворительные вечера в Лондоне и Вильнюсе с целью помочь многодетным семьям и Отделению детской онкогематологии клиники Сантарос. Кроме того, он продолжает заниматься личной благотворительной деятельностью в Литве.

Президентский офис отмечает, что принять Д. Флетчера в гражданство Литвы в порядке исключения за особые заслуги перед Литовским государством рекомендовали многие известные деятели культуры Литвы. Положительные рекомендации предоставили Министерство культуры, Литовская академия музыки и театра и Литовский союз кинематографистов.

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