Сейм Литвы запретил поощрение азартных игр

Сейм Литвы запретил любыми способами поощрять азартные игры, включая и удаленные.

За такие поправки к закону об азартных играх в четверг проголосовали 105 депутатов, 14 воздержались.

Изменения предусматривают, что организаторы азартных игр не смогут проводить никаких пробных игр, акций по раздаче жетонов или прочих акций, предлагать подарки или скидки, инициировать прочие действия по поощрению.

"Та деятельность, которая части людей стоит очень дорого не только в плане денег, но и здоровья", – отметил "аграрий" Аурелиюс Верига.

Глава Службы надзора за игорным бизнесом Виргиниюс Даукшис ранее заявлял, что коронакризис лишь обострил ситуацию на игорном рынке. По его словам, служба получает от жителей множество жалоб на то, что организаторы не выполняют своих обязательств и обещаний, которые раздают, когда призывают людей играть.

Представитель Ассоциации игорного бизнеса Литвы Мантас Закарка ранее предупреждал, что запрет предотвратит приход на рынок новых игроков и будет поощрять теневую часть рынка.

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