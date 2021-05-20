Министр экономики: сайт "паспорта возможностей" уже создан, инициатива стартует в понедельник

Сайт "паспорта возможностей" уже создан, но он стартует в понедельник, говорит министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

По ее словам, адрес сайта будет gpasas.lt. Это решение безвозмездно помогла провести в жизнь израильская компания информационных технологий Wix.

"Вы можете на него (сайт - ред.) зайти, но сам паспорт, как мы и говорили, будет запущен 24 мая. (...). На сайте нужно будет подтвердить свою личность (...). Вам сразу же выдаст QR-код, вы сможете сохранить его у себя на телефоне, сможете распечатать. Если вы не пользуетесь смартфоном, ваши дети, внуки, другие люди смогут вам распечатать", - сказала А. Армонайте на пресс-конференции.

По ее словам, обновлять QR-код нужно будет каждую неделю, всякий раз подключаясь к сайту.

"Почему? Потому что статус человека быстро меняется, быстро идет вакцинация - кто-то получит вторую дозу вакцины, кто-то - первую, так что пока существует такой технический момент, который нужно иметь в виду", - отметила министр.

Представители бизнеса и различных видов деятельности также с 24 мая смогут проверить на сайте "паспорт возможностей" - после нажатия специальной кнопки "проверить" в телефоне появится специальный сканер, которым можно будет просканировать предъявленный клиентом QR-код.

"Если появляется зеленый цвет - все хорошо, идем дальше, если красный цвет - значит, к сожалению, "паспорт возможностей" недействителен", - сказала А. Армонайте.

Позволяющий пользоваться облегченными условиями карантина "паспорт возможностей" в Литве можно будет получить после полной прививки и перенесенного заболевания COVID-19, его также смогут получить дети до 16 лет.

Документ позволит находиться внутри ресторанов, кафе и других заведений общепита, участвовать в мероприятиях в закрытых помещениях. "Паспорт возможностей" позволит посещать часть мест для проведения досуга. Это бильярдные, боулинг, различные игровые клубы, с этим документов будут разрешены различные виды коллективной деятельности на открытом воздухе. Казино, спортивные клубы, бани, бассейны смогут не ограничивать число посетителей, если будут принимать только лиц с "паспортами возможностей".

В секторе развлечений пока не смогут работать только ночные клубы.

По подсчетам Министерства экономики и инноваций, в начале июня почти 1,5 млн жителей страны смогут пользоваться "паспортом возможностей" без тестирования.

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