Литва по уровню заболеваемости коронавирусом все еще на втором месте в Европе

Несмотря на то, что показатель заболеваемости коронавирусом за две недели в Литве снизился, она все еще остается на втором месте в Европе. В пятерку стран с самым высоким уровнем заболеваемости вошла и одна из соседних стран.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, показатель заболеваемости COVID-19 в Литве за последние 14 дней составляет 562,83 случаев на 100 000 жителей.

Показатель смертности - 55,83 случаев на 1 млн. На прошлой неделе показатель составлял 599,52 случаев на 100 000 человек, а смертности - 67,28. По уровню смертности на прошлой неделе Литва была 8-я.

На этой неделе выше, чем в Литве заболеваемость только в Швеции - 577,38 случаев. До этого три недели лидировал Кипр (сейчас показатель на Кипре - 521,84, а на прошлой неделе был - 797,63).

Показатель смертности в Швеции 12,1, на Кипре - 36,04 случаев на 100 000 жителей.

В Латвии уровень заболеваемости составляет 431,31 случай, а смертности - 63,95. Она занимает 5-е место, по смертности – 6-е.

На четвертом месте рейтинга - Нидерланды (483,09 - заболеваемость, 15,34 - смертность).

В Эстонии показатель заболеваемости составляет 320,77 (8 место), смертности – 37,62 случаев (14 место).

В Польше показатель заболеваемости небольшой (130,23, 21 место), а смертности - один из самых высоких (94,05, это 4 место).

Выше чем в Польше уровень смертности в Венгрии (133,58), Хорватии (128,14) и Болгарии (110,34).

Самый низкий уровень заболеваемости в Исландии - 17,85 случаев на 100 000, смертей пока нет.

На втором месте с конца - Мальта (25,26 - уровень заболеваемости и 1,95 смертности), на третьем Португалия - соответственно 47,82 и 3,11.

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