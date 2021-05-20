Министр здравоохранения: меняется характер борьбы с вирусом

В связи с активизацией вакцинации и тестирования начались изменения в характере борьбы с вирусом, заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Он утверждает, что вместо бега вдогонку идет переход к контролю над ситуацией.

"Меняется характер нашей войны с вирусом. Был период, когда мы бежали вслед за вирусом, и он нас вел, сейчас с объемами вакцинирования и тестирования мы начинаем становиться проактивными и, в каком-то смысле, сами уже больше идентифицируем заболевших, поскольку тестирование помогает быстрее выявить вспышки с очагами и взять их под контроль", – сказал А. Дулькис журналистам в Сейме, комментируя ситуацию с заражением COVID-19 в Литве.

По его словам, активная вакцинация меняет и структуру болеющих коронавирусом.

"Появляется все больше молодых людей, организмы которых больше борются, но, возможно, они дольше находятся в больницах", – сказал министр.

С другой стороны, он отметил, что заполняемость реанимационных отделений не велика.

"В целом мы видим первые неплохие тенденции, но не расслабляемся, смотрим как на постоянное соперничество с вирусом: какой он сделает следующий шаг, и что мы должны сделать, чтобы не давать ему возможность возникновения какого-то пика", – сказал А. Дулькис.

По данным Департамента статистики на четверг, за минувшие сутки в стране выявлено 865 новых случаев COVID-19, от этой инфекции скончались 16 человек.

За минувшие сутки было проведено 18 тыс. 364 молекулярных (ПЦР) и 6622 антигенных теста.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 518,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 4,8%.

За последние семь дней, по сравнению с предыдущей неделей, количество новых случаев коронавируса сократилось более чем на 22%.

В данный момент на лечении в больницах находятся 1164 пациента с COVID-19, из них 105 – в реанимации. Количество госпитализированных пациентов, по сравнению с предыдущим днем, несколько сократилось: во вторник их было 1196.

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