Глава Минздрава Литвы: идет подготовка к ревакцинации

С момента вакцинации от коронавируса первых жителей Литвы прошло почти полгода. После того как ученые заявили, что во время ревакцинации должно хватить одной дозы, глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что плана ревакцинации пока нет, но над ним работают.

"Мы готовимся к ревакцинации. Мы видим, что для этого нам надо немного подкорректировать законы, но существенная весть – мы советуемся со специалистами и следим за новейшей информацией, идем к тому, что, кажется, для ревакцинации достаточно одной дозы, но для этого надо решить некоторые вопросы", – сказал Дулькис.

Он пока не мог сказать, когда придется делать третью прививку.

"Сама ситуация с вакцинацией развивается так быстро, что для некоторых исследований нужно время. Ученые видят первый опыт, я думаю, что в ближайшее время мы услышим основную весть, она такова – идем к одной дозе", – повторил министр.

На вопрос, тестируют ли врачей, которых первыми привили от коронавируса, на антитела, министр сказал, что систему разрабатывают.

"Сегодня я ничего не могу сказать вам ничего. Вы уже нащупали актуальный вопрос, но еще нужны исследования, надо проанализировать, нужно ли тестировать какую-то группу. Сегодня у меня ответов нет", – сказал Дулькис.

Министр сказал, что сейчас меняется "характер нашей войны с вирусом".

"Если было время, когда мы бежали за вирусом и он водил нас, то сейчас с вакцинацией и тестированием мы становимся проактивными, сами идентифицируем больше больных, поскольку тестирование помогает выявить очаги", – сказал Дулькис.

Сегодня, по его словам, видны и первые положительные тенденции.

"Но мы не расслабляемся, поскольку относимся к этому как к постоянному состязанию с вирусом", – продолжил министр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!