Организаторы "Марша в защиту семей" планируют митинг в июне

В четверг в парламенте Литвы состоялась пресс-конференция, на которой представили отчет по "Маршу в защиту семей". На пресс-конференции представили цифры и планы на будущее – несколько митингов. Правда, организаторы пока не знают, получат ли разрешение на их проведение.

Член парламента, представитель Партии труда Айдас Гедвилас сказал, что цель пресс-конференции - ответ на все волнующие вопросы.

"О марше в интернете и в СМИ было много противоречивой информации, поэтому сегодня мы собрались, чтобы услышать ответы из первых уст", – сказал депутат.

Гедвилас сказал, что "Марш в защиту семей" стал "эталоном мирного протеста".

Один из организаторов Раймондас Гринявичюс сказал, что столкнулся с нападками.

"Жители Литвы поняли, что гомосексуалисты - не ЛГБТ. Это два отдельных объекта. Одни люди живут с нами, общаются. И именно организация, получающая хорошее финансирование, стремится создать хаос в государстве – внести раздор в обществе, в среде членов общины", – сказал Гринявичюс.

"С первого дня начались нападки", – заметил он.

По его словам, перед маршем полиция приезжала домой к координаторам в регионах.

Викторас Яшинскас на пресс-конференции представил количество участников марша.

"По общим данным со всей страны, из разных регионах у нас есть такие данные: 6700 автомобилей из регионов, еще 550 автомобилей из Вильнюса, 480 мотоциклов, 54 автобуса и много незарегистрированных автомобилей, велосипедов и пешеходов, которые съезжались в парк Вингис. Мы можем сказать, что было 600 000 участников. Только на канале Союза семей смотрели 230 000 человек, которые не могли участвовать вживую. Однако своим духом они были в парке Вингис, участвовали в проводах, играли в сельских капеллах, стояли на виадуках, у дорог, провожали уезжающих", – сказал Яшинскас.

Он заметил, что 60 000 евро пожертвовали 2000 человек. Пожертвования перевели и дома престарелых.

Арвидас Даунис сказал, что в митинге участвовали 600 000–700 000 человек, которые мысленно были в парке Вингис.

Он сказал, что планируются и другие мероприятия.

"15 июня состоится 3-дневный предупредительный митинг у парламента, однодневный у здания правительства и LRT. Я не знаю, получим ли мы, если нет – обратимся в суд", – заметил Даунис.

"Мы во время марша сказали, что если власти не отреагируют на наши требования, мы предпримем дальнейшие шаги. Один из них - митинг в июне, как предупреждение, это не протест" – сказал Даунис.

Дальнейшие действия он не оглашал, их представят во время митинга.

Delfi напоминает, что в субботу 15 мая состоялся "Марш в защиту семей", на который собрались около 10 000 человек. Такие данные представила полиция.

Полиция сейчас выясняет, обеспечили ли организаторы мероприятия условия безопасности во время митинга. Особых конфликтов во время марша не было.

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