Премьер-министр Литвы о карантине: сложно сказать, снимут ли ограничения в августе

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг утром в эфире Žinių radijas сказала, что не может сказать какие условия карантина будут действовать летом. Она сказала, что к статистике относится с "осторожным оптимизмом".

По словам экспертов, кривая заболеваемости показывает, что третья волна уже достигла пика. Шимоните сказала, что уровень заболеваемости снижается значительно.

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к цифрам. Поскольку это не результаты нескольких дней, мы можем сказать, что это определенная тенденция. Объемы тестирования большие, но новых случаев намного меньше. Хотелось бы верить, что не будет очагов из-за каких-то массовых мероприятий", – сказала Шимоните.

Она предположила, что спад числа новых случаев связан с вакцинацией.

"Наверное, можно сказать, что уровень иммунитета в обществе уже отчасти есть, это сказывается на динамике пандемии. Поэтому эта кривая высоко не поднялась. (…) Конечно, в последние полтора месяца мы много тестируем, это позволяет быстро выявить случаи, не допустить их распространения, но я думаю, что вакцинация - основной ответ, темпы вакцинации в Литве достаточно хорошие", – сказала премьер.

Глава Минздрава Арунас Дулькис в среду сказал, что не хочет, чтобы это лето было таким, как в прошлом году. Вопрос карантина правительство намерено обсудить на следующей неделе.

Шимоните заверила, что все ограничения разных видов деятельности сохранятся и летом.

"Ситуация с карантином непростая. Надо оценивать содержание, вед карантин есть, надо решать, что люди могут, а чего не могут делать. Я думаю, что какое-то время большие мероприятия, особенно в закрытых помещениях еще не будут проходить так - покупаешь билет, приходишь и участвуешь. Все равно будет ограничено число участников. Большие мероприятия могут проходить, если участники привиты или переболели коронавирусом или сдали тест - с "паспортом возможностей". Все это - карантин или режим ЧП, определенные ограничения деятельности будут", – сказала Шимоните.

Она сказала, что основной критерий в судьбе карантина – уровень иммунитета в обществе. Премьер не смогла сказать, будет ли карантин продолжаться летом.

"Основной критерий - уровень иммунитета в обществе. Если количество людей с иммунитетом достигнет 70%, несмотря на то, что эксперты говорят, что надо больше с учетом мутаций (...). Я думаю, что в начале лета как минимум часть ограничений еще останется. Когда от них можно будет отказаться о в какой мере, будет ли так, что летом, например, в августе, каких-то ограничений не останется, сказать сложно. Сложно сказать, когда затем начнется процесс ревакцинации", – сказала Шимоните.

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