Глава Минздрава Литвы: мы не хотим такого лета, какое было в прошлом году

Правительство Литвы 19 мая решило ввести целый ряд послаблений с 24 мая. На пресс-конференции после заседания глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что не хочется такого лета, каким было лето прошлого года.

Дулькис сказал, что на следующей неделе в корне пересмотрят условия карантина, будут решать вопрос его продления.

"На следующей неделе правительству придется решать вопрос продления самого карантина. Правительство будет решать, что делать дальше. (…) По традиции карантин продлевают на месяц, но пока не надо спекуляций. На следующей неделе правительство решит этот вопрос", – сказал он.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что придется решать, какие карантинные условия будут действовать в июне.

"Мы не хотим такого лета, какое было в прошлом году. В прошлом году люди расслабились, расслабились те, кто отвечает за жителей. Мы считаем, что работы летом будет немало", – сказал Дулькис.

С понедельника начнет действовать "паспорт возможностей". Министр напомнил, что европейский зеленый сертификат предназначен для поездок.

"Паспорт возможностей" - это временная инновационная мера. (…) А зеленый сертификат больше касается поездок, его действие согласуют с разными странами", – сказал Дулькис.

Он рассказал, что за 3 дня через новую систему вакцинации зарегистрировались 50 000 человек.

Однако министр сказал, что надеялся на большую активность жителей. С понедельника регистрироваться смогут жители старше 35 лет.

Шимоните сказала, что сегодня карантинные условия изменили по нескольким причинам, в их числе и вступление в силу "паспорта возможностей".

"Пока тенденции благоприятные, сохранятся ли они, зависит от того, будут ли люди прививаться. Однако в плане эпидемиологии мы остаемся в черной зоне, мы должны беречь себя и выполнять требования безопасности", – сказала премьер.

"На июнь установим такое регулирование, какое будет актуальным", – продолжила она.

По словам Шимоните, введение "паспорта возможностей" не надо связывать с окончанием карантина. "Разные ограничения еще могут быть связаны с режимом ЧП, он будет действовать, пока будет актуальным" – сказала Шимоните

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