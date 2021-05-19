"Нагревающийся" рынок недвижимости вызывает у Центробанка озабоченность

Центробанк пока не видит признаков перегрева рынка недвижимости в стране, но предупреждает, что он уже вызывает озабоченность и за ним следует внимательно следить. Глава Центробанка Гедиминас Шимкус заявил, что рынок недвижимости "нагревается".

"Мы не можем сказать, что цены слишком переоценены, но то, что рынок уже нагрелся, это да. Это требует постоянного мониторинга. Мы подчеркиваем это не просто так, а потому, что у нас вызывает озабоченность то, что происходит", – заявил он в среду в Комитете по бюджету и финансам Сейма Литвы.

Он акцентировал, что коронакризис, экономический рост, госпомощь, экологические требования в строительстве, внезапный рост цен на сырье оказали влияние на изменения на рынке недвижимости.

Директор департамента финансовой стабильности Центробанка Йокубас Маркявичюс сказал, что в данный момент Центробанк не отмечает перегрева на рынке недвижимости, цены сейчас "там, где и должны быть", однако подчеркивает, что необходимо следить за дальнейшим ценовым развитием.

Вице-министр финансов Рута Билкштите заявила, что уже рассматривается новая модель обложения недвижимости налогами.

"Мы представим проект по новой модели налогообложения недвижимости", – заявила она.

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