В Вильнюсском муниципалитете процветает непотизм: работники – предприниматели, супруги других выигрывают конкурсы

В отделе главного архитектора Вильнюса сложилась внеочередная ситуация. Delfi выяснил, что некоторые работники этого отдела, отвечающего за выдачу разрешений на строительство, сами являются предпринимателями, главами или работниками частных компаний. Нашлось место и для их супругов.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что супруги некоторых работников отдела тесно связаны с секторами строительства и проектирования.

Мало того, компаниям работников муниципалитета и их супругов везет в конкурсах на предоставление услуг.

Delfi проверил декларации работников этого отделения, которые были представлены Главной комиссии по служебной этике. Не все работники обновили декларации, заполнили их и не все вписали в них своих супругов.

Итак начнем.

Тадас Йонаускис – советник главного архитектора Вильнюса Миндаугаса Пакальниса. Он декларацию не заполнил. Однако, согласно Центру регистра, он не только госслужащий, он еще и предприниматель. С 2014 г. он возглавляет малое товарищество Pupa – strateginė urbanistika. В числе учредителей этой компании - Юстина Милюоните. В 2021 г. Иванаускис с Джюгасом Лукошявичюсом учредили ПУ Europan LT, компания занимается архитектурной деятельностью, организацией мероприятий и т.д. По данным cvpp.lt, МТ Pupa – strateginė urbanistika 17 ноября 2020 г. компания подписала договор в рамках конкурса на сумму 10 648,00 евро. Муниципалитет за эти деньги купил у компании услугу по оценке возможностей развития района Шнипишкес. 10 мая 2018 г. компания подписала с муниципальной компанией Vilniaus planas договор на сумму 6776,00 евро. Эти деньги компания получила за подготовку перспективы и концепцию развития улицы Укмергес. 9 января 2018 г. эта же компания подписала договор на сумму 12 039,50 евро (деньги заплатят за коррекцию детального плана).

Delfi не удалось найти и декларацию Йонаускиса, поданную в ГНИ. Сам советник главного архитектора на вопросы журналиста портала также не пожелал ответить.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал, что Йонаускис работает советником главного архитектора на 0,5 ставки. Работает он с декабря 2021 года. "Никакого конфликта интересов нет в данной ситуации, поскольку Йонаускис присоединился к команде, когда проект Шнипишкес уже был наполовину подготовлен", – сказал Вайтекенас. На другие вопросы Delfi о Йонаускисе представитель муниципалитета не ответил.

Советник главного архитектора – Рамуне Банюлене. С 27 октября 2020 года она является членом правления Литовского союза ландшафтных архитекторов. С 2014 г. она является директором ЗАО Terra firma LT (компания занимается ландшафтным дизайном). В имущественной декларации Банюлене указано, что она располагает жилым домом стоимостью 4000 евро, участком земли стоимостью – 1000 евро, авто – 4000 евро, другими ценными предметами на сумму – 1500 евро, на счету у нее есть – 4500 евро. Есть кредит на сумму 10 000 евро. В декларации супруга сказано, что у него есть жилые дома на сумму 60 000 евро, автомобиль – 2000 евро, другие ценные предметы на сумму 200 евро, денежные средства на сумму 7476 евро и кредит на сумму – 25 267 евро. Банюлене на вопросы Delfi отвечать отказалась.

Главный специалист отдела детального планирования и архитектуры - Зита Кашубене. По данным Центра регистра, она является владелицей студии Architeka (студия занимается инженерной и архитектурной деятельностью, предоставляет консультации). Кашубене в муниципалитете отвечает за договоры о процессе планирования территорий, организует заседания комиссии по планированию территории. В декларации, обновленной в 2012 г., специалист указала, что ее компания никогда не предоставляла никаких услуг муниципалитету. На вопросы журналиста Кашубене не ответила.

Заведующая подотдела, отвечающая за состояние города, Дайва Девейкене. Ей принадлежит проектировочная компания V. ir S. Deveikių individualios projektavimo, konsultavimo ir paslaugų įmonė. Кроме того, она является членом правления Литовского союза ландшафтных архитекторов. На вопросы Delfi Девейкене отвечать не пожелала.

Заведующий подотделом детального планирования и архитектуры - Бенас Бучелис. Он является акционером ЗАО Bučelių architektūros ir dizaino dirbtuvės. Декларация этого служащего недоступна. На вопросы журналиста Delfi Бучелис не ответил.

У архитектора подотдела условий проектирования Юлиёнас Бучелис также является владельцем своей компании – Individuali Bučelio Julijono projektavimo įmonė BBB. В Центре регистра указано, что компания находится в стадии ликвидации. На все вопросы Delfi поступил короткий ответ: "Моя компания не работает 20 лет – закрыта".

Советник главного архитектора - Витаутас Лелис. В декларации он указал связь с компанией 2L Architects (с 1 марта 2020 по 31 октября 2020 г.). Компания покупала у Лелиса услуги. Однако в этом году 2L Architects подписала договор с Вильнюсским муниципалитетом на сумму 11 845,90 евро.

А сейчас речь пойдет о супругах работников отдела главного архитектора Вильнюса.

Сожитель специалиста подотдела, отвечающего за состояние города, Рамуне Виткаускене - Робертас Ваземлаускас. Ваземлаускас связан с ЗАО Tec Infrastructure. Вильнюсский муниципалитет в 2020 г. подписал с этой компанией три договора. По данным cvpp.lt, стоимость договоров 384 659,00, 457 089,60 и 382 444,70 евро. С этой компанией договоры составила и муниципальная компания Vilniaus planas - за 108 878,22 и 78 791,57 евро. Имущественную декларацию Виткаускене найти не удалось. На вопросы Delfi она ответила коротко: "Как меня информировали, Tec Infrastructure уже ответила на ваши вопросы".

Супруг главного специалиста отдела услуг проектирования Рамуне Бутвилене работает в YIT Lietuva. На сайте Cvpp.lt сказано, что в 2020 г. yraкомпания заключила с муниципалитетом 4 договора - каждый на сумму больше 800 000 евро. На вопросы Delfi Бутвилене не ответила.

Супруг специалиста подотдела проверки проектов Элите Зарембене Эугениюс Заремба связан с ЗАО Veikmė (является директором и членом правления). Заремба является также членом правления Национальной ассоциации пассивного дома и ПУ Gulbinų gyvenamojo rajono plėtros fondаs. На вопросы Delfi Зарембене не ответила.

Муж специалиста подотдела разрешений на строительство Элоны Фишерене связан с ЗАО Tiksli forma.

Итак 7 работников отдела главного архитектора Вильнюсского муниципалитета связаны с частными компаниями, 3 - советники главного архитектора. Партнеры еще 4 работников отдела связаны со строительными компаниями.

Муниципальные отделы муниципалитетов находятся под угрозой коррупции. Не является ли данная ситуация предпосылкой для коррупции? С подобными вопросами журналист обратился в Литпвскую палату архитекторов. Глава палаты Лукас Рекявичюс сказал Delfi: "Рассказанная вами ситуация не выглядит прозрачной, но вопросы профессиональной этики у нас решает Комиссия профессиональной этики, она может дать более точный ответ. Но я точно знаю, что госслужащие, работающие главными архитекторами или в отделах главных архитекторов, запрещается предоставлять услуги проектирования на территории ТОГО ЖЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА, но на территории другого работтаь не запрещается".

Работники вильнюсского муниципалитета на вопросы журналиста не ответили, поэтому неясно, работают ли они в Вильнюсе.

На вопросы Delfi ответил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс. Он сказал, что не видит ничего плохого б том, что в отделе главного архитектора работают люди, у которых есть свой бизнес в сфере строительства.

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