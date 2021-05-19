Коронавирус в Литве: 911 новых случаев, скончались 9 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 911 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 9 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 17 тыс. 898 молекулярных тестов (ПЦР) и 4273 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 267 тыс. 769 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 243 тыс. 126 человек, декларированы 195 тыс. 494 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 15 тыс. 227 человек, декларированное число больных составляет 62 тыс. 859.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4136 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 8361 смерть.

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