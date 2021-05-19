В Клайпеде возобновляются дискуссии о налоге "на подушку"

В Клайпеде возобновляются дискуссии о налоге "на подушку". Из-за пандемии в прошлом году этот вопрос не обсуждался, пишет atviraklaipeda.lt.

"В Вильнюсе и Каунасе налог "на подушку" есть. Я очень надеюсь, что этот налог появится в Клайпеде", – сказала директор Клайпедского центра туризма и информации Ромена Савицкене.

Она подчеркнула, что сейчас проходят дискуссии, говорят об условиях сбора налога, администрировании, распределении. Позже все детали обсудят с бизнес-организациями. Введение этого сбора должен одобрить горсовет.

Планы в связи с введением этого налога появились в плане повышения доходов в бюджет на 2020-2022 гг, который был представлен в марте 2020 года. В этом плане предлагалось ввести налог с марта 2021 года.

Согласно представленным данным, ежегодно в среднем в клайпедских гостиницах останавливаются 400 000 человек, если не брать налог с детей, то доходы в бюджет составят около 200 000 евро в год (при тарифе 1 евро).

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