В Алитусскую колонию не вернулись еще двое осужденных

В среду ночью обнаружили, что в Алитусскую колонию не вернулись еще двое осужденных.

По данным Департамента полиции, их отсутствие заметили осле полуночи. Не вернулись осужденные 1991 и 1993 г.р. Оба они были осуждены за нанесение незначительных телесных увечий.

Департамент тюрем начал расследование и разыскивает осужденных. В данный момент разыскивают и еще одного осужденного, сбежавшего из Алитусской колонии - Артураса Буракаса (1986 г.р.).

В открытых колониях осужденные живут в помещениях напоминающих общежитие, их не охраняют круглосуточно, получив разрешение они могут ходить к врачам и на работу.

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