Эпидемиолог о "Марше в защиту семей": угроза распространения вируса огромная

Эпидемиологи не берутся оценивать состоявшийся в минувшую субботу "Большой марш в защиту семей", однако, по их словам, организаторы не обеспечили необходимые условия безопасности, поэтому риск распространения болезни был большим.

По словам эпидемиолога Дайвы Размувене, большие мероприятия на улице могут проходить, но их важно проводить при сотрудничестве с ответственными ведомствами.

В передаче Info diena на ЛНК Размувене сказала, что она не оценивает ни политический, ни юридический аспект мероприятия.

"Я просто могу сказать, что там, где собралось много людей, которые не соблюдали правила безопасности, мы видели угрозу распространения коронавируса. Результат будет дне через 7, а может и раньше", – сказала она.

По словам специалиста, поскольку участников акции никто не регистрировал, если будет очаг, контакты зафиксировать и выявить не удастся.

"Это осложнит работу. В последнее время нет массовых мероприятий, а очаги все равно бывают, однако в последние две недели ситуация стабилизировалась. Немалая часть людей не хочет предоставлять данные о контактах.

Когда знаешь отношение людей к Маршу в защиту семей, то понятно, если часть его участников заболеет, они не будут предоставлять информацию об участии в этом мероприятии. Разве что будет иной способ их идентификации. Это работу эпидемиологов не облегчит, легко путь заражения не отследим", – сказала представитель Национального центра общественного здравоохранения.

Размувене подчеркнула, что организаторы должны были призывать участников к соблюдению дистанции и ношению масок. Эпидемиолог сказала, что на улице люди без масок должны соблюдать дистанцию в 2 м.

"Пусть будет метр, расстояние вытянутой руки. Если человек находится ближе, то маска необходима, неважно, что вы стоите на улице", – подчеркнула специалист.

Она сказала, что "не надо злить вирус".

"Лучше использовать дополнительные, пусть избыточные меры, если говорить о местонахождении на улице, но их надо использовать", – сказала Размувене.

Delfi напоминает, что, по данным полиции, в митинге в парке Вингис участвовали около 10 000 человек.

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