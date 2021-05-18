Вильнюсец заметил в реке необычное пресмыкающееся: могут ли они поселиться в Литве

На берегу реки Нерис, на участке за Лаздинай в сторону Букчай, в минувшую субботу вильнюсец Линас сфотографировал черепаху. "Я сфотографировал европейскую болотную черепаху. Выяснил, что она занесена в Красную книгу. Животное спокойно грелось на солнышке, можно сказать, почти в центре столицы!", - писал он. Однако выяснилось, что это не болотная черепаха, скорее всего, кто-то просто выбросил черепаху, которую держал дома.

Специалист Герардас Пашкявичюс сказал, что на снимке - не болотная черепаха. "Пятна на голове показывают, что это красноухая, или желтобрюхая, черепаха, инвазивный вид. Болотные черепахи в таких реках не живут, они поселяются на болотах, в небольших прудах", – сказал он.

По словам Пашкявичюса, черепаха сбежала из дома или же кто-то ее выбросил. Эта черепаха в природе встречается в Южной и Северной Америке.

"Эти черепахи могут жить в нашем климате. Были случаи зимовки, но не фиксировались случаи спаривания. Либо не встречаются самки с самцами, либо черепашата не вылупляются из-за холодного лета. Случаев размножения не было зафиксировано, но зимуют эти черепахи у нас точно", – сказал он.

На вопрос, выживет ли этот экземпляр в реке, Пашкявичюс сказал, что уже сейчас видно, что животное в плохом состоянии, его панцирь темный, значит, животному холодно. Кроме того, в реке черепахе сложно охотиться.

Пашкявичюс напомнил, что этих черепах в магазинах Литвы продавать запрещено, равно как и держать дома. Но их до сих пор нелегально продают на рынках. Содержание этих животных стоит недешево.

Поскольку вид инвазивный, он представляет опасность для местной фауны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!