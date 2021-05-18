В Литве начинаются учения "Железный волк - 2021"

В механизированной пехотной бригаде Gelezinis Vilkas ("Железный волк") Вооруженных сил (ВС) Литвы начались международные учения "Железный волк - 2021".

Как сообщили во вторник ВС, они будут продолжаться до конца месяца - 31 мая.

Цель этих ежегодных учений - поддержание боевой готовности бригады Gelezinis Vilkas и относящихся к ней батальонов, а также оценка способности единиц бригады выполнять задачи во взаимодействии с военнослужащими Боевой группы дислоцированного в Рукле Батальона передовых сил НАТО и командованием бригады.

Как говорится в сообщении, участники учений во время учений продемонстрируют свою подготовку к выполнению боевых операций, поделятся опытом действий в международном окружении, будут выполнять логистические операции, а также продолжат совершенствование взаимодействия между партнерами НАТО.

В учениях будет задействовано около тысячи единиц военной техники: танков, боевых машин пехоты, бронетехники, артиллерийских орудий, обеспечивающего транспорта и транспорта административного назначения и более 3 тысяч военнослужащих из Литвы и восьми государств - союзников по НАТО.

После того, как в Литве с 2017 года размещена Боевая группа Батальона передовых сил НАТО под командованием Германии вместе с литовскими военными в порядке ротации уже тренировалось более 12 тыс. военных.

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