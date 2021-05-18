1,5 млн. жителей Литвы автоматически получат "паспорт возможностей"

Министерство экономики и инноваций Литвы подсчитало, что с 24 мая 2021 года "паспортом возможностей" в стране смогут пользоваться около 1,5 млн. жителей. Этот документ не откроет перед жителями все двери, по-прежнему будут действовать некоторые карантинные ограничения.

Вице-министр экономики Винцас Юргутис заверил представителей бизнеса, что "паспорт возможностей" нужен, чтобы не ждать улучшения эпидемиологической ситуации для открытия разного рода деятельности.

"С понедельника мы сможем создать более свободные условия для работы бизнеса. Чтобы экономика оживала, люди могли бы пользоваться разными услугами. "Паспорт возможностей" поможет нам в этом", – сказал вице-министр.

Он заверил, что сейчас еще осталось согласовать последние моменты, а для предъявления документа будет достаточно смартфона или планшета.

"Паспорт возможностей" позволит попасть внутрь кафе и ресторанов, ходить в боулинг, в казино, участвовать в других мероприятиях в помещениях с участием больше 150 зрителей.

"В Литве немало возможностей есть и без этого паспорта, в отличие от Дании, где везде нужен этот документ", – сказал Юргутис.

"В заведениях общепита у одного столика смогут сидеть до 10 человек", – сказал вице-министр, напомнив, что без паспорта на улице за одним столиком могут находиться два человека.

С "паспортом возможностей" можно посещать мероприятия с участием до 500 человек (зрители должны занимать не больше 75%) сидячих мест.

С "паспортом возможностей" можно кататься на прогулочных судах, играть в бильярд, боулинг. С этим документом можно вернуться на рабочие места.

По словам Юргутиса, в усадьбах сельского туризма и других подобных местах могут проходить разного рода мероприятия, например, свадьбы и крестины. Кроме того, можно ездить на свидания в колонии.

Пока нельзя пользоваться бассейнами, однако главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене выразила надежду на то, что в скором времени это будет разрешено.

Напомним, что "паспортом возможностей" могут пользоваться привитые жители, переболевшие ковидом, а также получившие отрицательный тест на ковид (тест действует 24 ч.).

Кроме того, этими свободами смогут пользоваться дети до 16 лет.

"По предварительным подсчетам, в июне "паспортом возможности" будут пользоваться 1,5 млн. человек – это много", – сказал Юргутис.

По словам Ашоклене, у 38% популяции уже есть полный или частичный иммунитет. Она надеется, что это будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.

Юргутис надеется, что в будущем "паспорт возможностей" получат и те, кто болел, но к врачам не обращался. Им достаточно будет теста на антитела.

"Что очень важно, необязательно для получения документа получить две прививки, в случае с AstraZeneca, его выдают через 4 недели после первой прививки", – сказал вице-министр.

По его словам, в случае с Pfizer надо чтобы после второй дозы прошла неделя.

Переболевшие могут пользоваться "паспортом возможностей" в течение 180 дней после болезни.

Представитель Центра регистра Диана Вилите рекомендовала тем, кто хочет сдать тест на получение "паспорта возможностей", пользоваться быстрыми тестами на антигены – их результаты быстрее вводят в систему.

ЦР будет обновлять информацию по этому документу каждый час.

Юргутис обещал, что эти тесты можно будет сдать бесплатно.

Согласно нынешним данным, бизнесу не придется инвестировать в проверку QR-кода "паспорта возможностей", все можно будет сделать на специальной платформе с помощью смартфона. Параллельно у предъявителя "паспорта возможностей" придется проверять удостоверение личности.

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