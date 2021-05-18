О трагедии в полицию сообщил мужчина, который нашел на берегу пруда велосипеды, телефоны и детские куртки.
В Департаменте пожарной безопасности и спасения Delfi сказали, что звонивший приехал на рыбалку. Он увидел детские вещи, позвонил в полицию, поскольку в течение часа за вещами никто не приходил.
Пожарные-спасатели нашли тело одной девочки в 5 м от берега на глубине 4 м. Вскоре из воды вытащили и тело ее сестры. Врачи детям ничем помочь уже не могли, только констатировали смерть.
"По предварительным данным, девочкам разрешили покататься на велосипедах и поиграть на детской площадке рядом с домом", – рассказал представитель Шяуляйского отделения службы по правам детей Донатас Жакарис.
Насколько известно, раньше девочки к пруду никогда не ходили.
"Берега этого пруда выложены бетонными плитами, скорее всего, девочки поскользнулись", – сказал Жакарис.
Поскольку очевидцев происшествия нет, предполагают, что девочки просто хотели вымыть руки или проверить, теплая ли вода, поскользнулись и не смогли выбраться из воды.
Что точно произошло выясняет полиция.
Жакарис сказал, что семье, в которой росли девочки, служба оказывала помощь, но не из-за проблем, а потому, что в семье 9 детей.
"С 2018 года семье помогали. Но у нас не было никаких данных о проблемах, о том, что за детьми плохо смотрят или что-то еще", – сказал собеседник.
Сегодня с утра в семье работают психологи.
"Семью без помощи не оставляют, помощь оказывают и родителям и детям", – сказал Жакарис.
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