Гибель девочек в Лёляй: сестры случайно упали в пруд

В городке Лёляй, где проживает несколько сот человек, в понедельник вечером произошла трагедия. Утонули две сестры, девочки 11 и 12 лет. Выясняется, что дети упали в пруд случайно.

О трагедии в полицию сообщил мужчина, который нашел на берегу пруда велосипеды, телефоны и детские куртки.

В Департаменте пожарной безопасности и спасения Delfi сказали, что звонивший приехал на рыбалку. Он увидел детские вещи, позвонил в полицию, поскольку в течение часа за вещами никто не приходил.

Пожарные-спасатели нашли тело одной девочки в 5 м от берега на глубине 4 м. Вскоре из воды вытащили и тело ее сестры. Врачи детям ничем помочь уже не могли, только констатировали смерть.

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"По предварительным данным, девочкам разрешили покататься на велосипедах и поиграть на детской площадке рядом с домом", – рассказал представитель Шяуляйского отделения службы по правам детей Донатас Жакарис.

Насколько известно, раньше девочки к пруду никогда не ходили.

"Берега этого пруда выложены бетонными плитами, скорее всего, девочки поскользнулись", – сказал Жакарис.

Поскольку очевидцев происшествия нет, предполагают, что девочки просто хотели вымыть руки или проверить, теплая ли вода, поскользнулись и не смогли выбраться из воды.

Что точно произошло выясняет полиция.

Жакарис сказал, что семье, в которой росли девочки, служба оказывала помощь, но не из-за проблем, а потому, что в семье 9 детей.

"С 2018 года семье помогали. Но у нас не было никаких данных о проблемах, о том, что за детьми плохо смотрят или что-то еще", – сказал собеседник.

Сегодня с утра в семье работают психологи.

"Семью без помощи не оставляют, помощь оказывают и родителям и детям", – сказал Жакарис.

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