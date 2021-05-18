Правительство Литвы в среду намерено менять условия карантина

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, правительство в среду обсудит разные послабления карантинного режима. В их числе – увеличение продолжительности времени работы баров и ресторанов, изменение работы торговых центров в выходные дни.

"В основном это будут процедурные изменения, существенных перемен не будет", – сказала премьер.

По ее словам, дольше могут разрешить работать барам, ресторанам и летним кафе (сейчас они работают до 21 ч.).

"Время работы немного увеличат, насколько знаю, это предлагают. Может, не на столько, на сколько надеются", – сказала премьер.

Торговым центрам также могут разрешить работу в выходные дни.

"Откажутся от действующего запрета на работу в выходные дни", – отметила Шимоните.

Глава правительства акцентировала, что в постановлении будут пункты, касающиеся организации летних детских лагерей.

"В постановлении этот вопрос будет оговариваться, поскольку мы не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация и какие лагеря будут работать, мы просто укажем процедуры, которые помогут согласовать требования к таким мероприятиям", – сказала премьер.

По ее слова, в этом есть необходимость, поскольку режим чрезвычайного положения не отменят.

"Даже если не будет карантина, будет действовать режим ЧП. Это значит, что надо соблюдать безопасность", – пояснила глава правительства.

Напомним, что с 24 мая в Литве начнет действовать "паспорт возможностей", который позволит жителям находиться внутри кафе и ресторанов.

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