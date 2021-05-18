"В основном это будут процедурные изменения, существенных перемен не будет", – сказала премьер.
По ее словам, дольше могут разрешить работать барам, ресторанам и летним кафе (сейчас они работают до 21 ч.).
"Время работы немного увеличат, насколько знаю, это предлагают. Может, не на столько, на сколько надеются", – сказала премьер.
Торговым центрам также могут разрешить работу в выходные дни.
"Откажутся от действующего запрета на работу в выходные дни", – отметила Шимоните.
Глава правительства акцентировала, что в постановлении будут пункты, касающиеся организации летних детских лагерей.
"В постановлении этот вопрос будет оговариваться, поскольку мы не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация и какие лагеря будут работать, мы просто укажем процедуры, которые помогут согласовать требования к таким мероприятиям", – сказала премьер.
По ее слова, в этом есть необходимость, поскольку режим чрезвычайного положения не отменят.
"Даже если не будет карантина, будет действовать режим ЧП. Это значит, что надо соблюдать безопасность", – пояснила глава правительства.
Напомним, что с 24 мая в Литве начнет действовать "паспорт возможностей", который позволит жителям находиться внутри кафе и ресторанов.
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