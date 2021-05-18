Советник президента: попытки закрепить однополые браки нарушили бы Конституцию

Закон о партнерских отношениях, в котором бы был закреплен однополый брак, противоречил бы Конституции, заявила старший советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите во вторник радиостанции Ziniu radijas.

"Если бы была попытка заявить, что брак - это не только согласие мужчины и женщины, то можно будет трактовать как нарушение Конституции", – сказала она.

При этом, советник президента отметила, что пока конкретные проекты законов в Сейме не зарегистрированы.

"У нас пока нет текста, на который мы могли бы ссылаться, и который мы могли бы как-то комментировать", – пояснила она.

В минувшую субботу в Вильнюсе состоялся "Большой марш в защиту семей". Тысячи его участников выразили протест против Стамбульской конвенции и прочих инициатив, которые, по их мнению, направлены против традиционной семьи.

Во время мероприятия администрация президента Литвы Гитанаса Науседы распространила поздравления по случаю Международного дня семьи. В поздравлении руководитель страны отметил, что однополые отношения должны быть урегулированы, однако в рамках Конституции.

Несмотря на то, что речь президента была распространена, когда мероприятие уже проходило, и сначала она транслировалась собравшимся людям, С. Скайсгирите отметила, что она была адресована "всем семьям" по случаю Международного дня семьи.

Она также акцентировала, что "вопрос партнерства в Литве не полностью юридически урегулирован".

"Есть определенный пробел, особенно, если говорить об однополом партнерстве. Такие люди есть, они живит вместе, однако их гражданские права никак не определены. И в данный момент президент заявляет, что следует юридически урегулировать и вопросы совместного проживания однополых лиц", – сказала советник.

Во время субботнего марша звучало и поздравление члена Европарламента, представителя партии "Альтернатива Германии" Бернхард Зимниок. Как в социальной сети Facebook отметила европарламентарий Раса Юкнявичене, этот политик принадлежит к "крылу друзей Путина". По ее словам, при голосовании по резолюциям по России, Беларуси и 13 января он либо воздерживался, либо голосовал "против".

В свою очередь, А. Скайсгирите предложила "не придавать слишком большого значения одному европарламентарию".

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