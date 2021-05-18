Фонд социального страхования: зарплаты в этом году в Литве растут еще быстрее

В этом году зарплаты в Литве растут быстрее, чем в прошлом, однако растет социальное неравенство – пандемия увеличивает разницу между доходами самых состоятельных и самых бедных жителей. Больше всего карантин ударил по социально уязвимым группам общества. Влияние пандемии больше ощутили женщины – их чаще увольняли, однако и зарплаты у них росли быстрее.

В четвертом квартале этого года средняя зарплата жителей Литвы, работавших полный рабочий день, составила 1465 евро и была на 11% чем год назад, сообщает Фонд социального страхования ("Содра").

"На руки" жители в среднем получали 937 евро. В прошлом году зарплаты выросли на 10%.

Количество работающего населения за год не изменилось – было 1,111 млн.

"Рост зарплат обусловлен повышением минималки, надбавками работникам медицинского сектора. Но на разные сферы пандемия действовала по-разному", – сказала представитель "Содры" Кристина Зитиките.

По ее словам, в этом году больше принимают людей на работу, чем увольняют, и ситуация лучше, чем в прошлом, меньше работников сидит на больничном по уходу за детьми (в прошлом году таких было 60 000 человек, в этом году - максимум 20 000).

Зарплаты увеличились у 27% работников сектора здравоохранения. Росли зарплаты в сфере образования (17%), профессиональной и научной сфере (14%), в сфере розничной и оптовой торговли (13%), обрабатывающей промышленности (13%). Плохо обстоят дела в сфере общепита, туризма и т.д.

"Такая разница между доходами работников и изменения средних зарплат, грозят увеличением разницы между теми, кто зарабатывает меньше и кто зарабатывает больше всего, между зарплатами мужчин и женщин", – предупредила Зитиките.

Зарплаты в сферах, пораженных во время карантина, растут очень медленно, количество застрахованных там снизилось. В секторе проживания и общепита количество работников сократилось на 20%, в сфере обслуживания, туризма, развлечений и отдыха количество работников снизилось на 5-6%. Количество работников увеличилось в сфере информационных технологий и связи (7%), а также в сфере транспорта.

В прошлом году разница между самой высокой и самой низкой зарплатой в Литве составляла 6,5 раз, в 2019 г. – 6,3.

"Доходы людей с низкими зарплатами за год увеличились на 6%, а с самыми большими зарплатами – на 10%", - сказала Зитиките.

Эта пандемия отличается тем, что больше всего на рынке труда пострадали женщины – больше женщин осталось без работы, было принято больше мужчин. Речь идет о десятках тысячах работников. Однако средние заходы женщин в карантин росли быстрее, чем мужчин – в среднем на 18% (а мужчин на 14%). В марте мужчины получали в среднем 1639, а женщины – 1432 евро "на бумаге" (1036 и 918 евро "на руке").

Это последствия того, что больше женщин работает в сфере медицины, проживания, общепита и образования.

"В одних секторах женщинам было сложнее сохранить работу, а в других их зарплаты росли", – сказала Зитиките.

Она заметила, что несмотря на то, что стаж больше бывает у женщин, пенсии выше у мужчин (на 1/5 часть).

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