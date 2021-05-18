Президентская служба: в субботу Науседа обращался не к участникам "Марша в защиту семей"

Президентская служба утверждает, что в субботу президент Гитанас Науседа обращался не к участникам "Марша в защиту семей", собравшимся в парке Вингис, а ко всем литовским семьям.

Старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите дала понять, что в своем заявлении по случаю Международного дня семьи президент не говорил о законе о партнерстве. По ее словам, президент, упомянув о том, что воспользуется своими полномочиями для того, чтобы семья по-прежнему оставалась основой государства и общества, говорил, скорее всего, о браке.

"Президент проводит черту под тем, как он относится к вопросу совместной жизни однополых лиц, тут президент ясно говорит, что он обращает внимание на 38 ст. Конституции, в котором сказано, что семья - основа общества и государства, а брак основывается по обоюдному согласию мужчины и женщины... И президент говорит, что эту статью Конституции не должны нарушать", – сказала Скайсгирите Žinių radijаs.

"Если бы говорили о том, что брак - это не только союз между мужчиной и женщиной, то это можно было бы расценивать как нарушение Конституции", – акцентировала она.

"Надо сказать, что закон о партнерстве в Литве еще плохо отрегулирован, есть еще недочеты в вопросе партнерства однополых лиц. Такие люди есть, они живут вместе, но их гражданские права никак не охарактеризованы. И президент говорит, что надо юридически отрегулировать вопрос сожительства однополых лиц", – сказала Скайсгирите, заметив, что о самом законе что-то пока сказать сложно, поскольку его проекта пока нет.

Советник президента сказала, что в субботу Науседа обращался не только к участникам "Марша в защиту семей".

"Президент обращался не к организаторам марша, а ко всем литовским семьям", – сказала Скайсгире.

"В международный день семьи президент (...) поздравил все литовские семьи", – продолжила она.

Скайсгире не придает большого значения тому, что к собравшимся на марш обратился европарламентарий член правопопулистской партии Альтернатива для Германии Бернхард Зимник.

"Я предлагаю не придавать большого значения конкретному человеку, который высказал свою позицию. Разве только он относится к числу друзей Путина, боюсь, что нет", - сказала советник президента.

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