Вниманию водителей самокатов и велосипедистов: эти ошибки могут стоить жизни

Весной все больше времени хочется проводить на природе. Стало теплее, поэтому жители чаще ходят на работу пешком, а в выходные ездят на велосипедах и электросамокатах, а для более близких поездок выбирают, например, ролики, лонгборды или простые самокаты. Все эти средства передвижения улучшают здоровье, способствуют выработке серотонина - гормона, который отвечает за хорошее настроение. Все было бы прекрасно, но почему-то до сих пор живуч миф о том, что тем, кто пользуется этими средствами передвижения, не надо соблюдать ПДД, не надо использовать средства защиты и даже можно ездить в нетрезвом состоянии.

В конце апреля в пресс сообщалось, что в Каунасе мужчина на электросамокате сбил пенсионера. Инструктор по вождению Ольга Жидовленкова убеждена – такие истории повторяются каждой весной, а водителей самокатов и велосипедистов это ничему не учит. По ее словам, даже разбуженный ночью человек должен знать все правила дорожного движения – иначе ему нельзя ездить даже по собственному двору.

В прессе чаще всего пишут о людях, попавшихся нетрезвыми за рулем. В теплое время года полиция штрафует также нетрезвых велосипедистов и водителей самокатов.

"Безопасность берет начало с нас самих. Любое транспортное средство, если соблюдать правила безопасности, какой-то опасности не представляет. Если нетрезвый человек решил ехать на велосипеде или самокате – он представляет опасность для себя и окружающих. Не надо забывать, что часто эти люди ездят рядом с пешеходными дорожками и детскими площадками, поэтому каждая поездка может быть решающей", – сказала Жидовленкова.

Она убеждена, что штраф - наименьшее зло, которое грозит такому водителю. Если не беречь себя и других, можно стать виновником ДТП с летальным исходом.

Если вы купили электросамокат или велосипед, обязательно подготовьтесь к поездкам на этих транспортных средствах. По словам собеседницы – важно знать маршрут, по которому вы намереваетесь ездить, поскольку не везде в Литве есть велодорожки, иногда они заканчиваются в неожиданных местах. Мечущийся по дороге водитель опасен для себя и для окружающих, поэтому важно планировать поездки.

"Важно отметить, что не стоит выезжать их дома, если вы не знаете ПДД актуальные для велосипедистов или водителей самокатов. Неважно, что вы совершеннолетний или в силу вашего возраста по закону можете управлять этими транспортными средствами, надо знать правила, чтобы не ставить под угрозу себя и окружающих", – подчеркнула инструктор.

Если на электросамокате или велосипеде вы планируете ехать по автодорогам, важно соблюдать правила дорожного движения. Важно помнить, что по дорогам на электросамокате или велосипеде могут ездить лица не младше 14 лет, а если вы прослушали специальный курс и получили соответствующее свидетельство – не младше 12 лет. В жилых зонах, во дворах, на велодорожках возраст велосипедистов не ограничивается.

"Неважно, что возраст не ограничен, важно, чтобы родители присматривали за детьми и не забывали, что и во дворах автомобилисты иногда превышают скорость, а стоящие машины ухудшают видимость, поэтому надо позаботиться о средствах безопасности", – подчеркнула Жидовленкова.

Перед поездкой на электросамокате важно проверить его состояние - тормоз, звуковой сигнал, наличие красного отражателя или фары, спереди – белой фары, а на колесах – оранжевых отражателей. В темное время суток спереди должна гореть белая, а сзади красная фара, а на водителе - светоотражающий жилет.

"Все средства защиты защищают не только водителя, но и других людей. Рекомендую отправляться в каждую поездку в ярком жилете, а также приобрести светоотражающую куртку или рюкзак. Если вы покупаете новый велосипед, это не значит, что на нем есть все фары и отражатели, иногда их надо покупать отдельно", – рассказлаа инструктор.

Специалист подтвердила, что через дорогу транспортное средство должны перевозить как велосипедисты, так и водители самокатов. Инструктор убеждена, что люди, которые дорожат своей жизнью, ездят в шлемах, а в идеальном варианте - используют и другую защиту - наколенники и налокотники, перчатки.

"Мы все верим, что несчастные случаи бывают с другими, но не с нами. На моей практике были разные случаи, многие велосипедисты и водители самокатов бывают без защиты, поэтому получают серьезные травмы", – сказала собеседница.

Водители автомобилей часто возмущаются, когда велосипедисты и водители самокатов ездят по проезжей части, несмотря на то, что рядом есть велодорожка. Это делать запрещено. Велосипедисты должны ехать как можно ближе к обочине по велодорожкам или специальным участкам, размеченным вдоль дорог.

"Если рядом нет велодорожек, велосипедисты должны ехать по обочине дороги (если обочина заасфальтирована). Важно, чтобы в таком случае велосипедист не мешал пешеходам", – сказала Жидовленкова.

Специалист прибавила, что по проезжей части можно ехать только тогда, когда рядом нет велодорожки, а по обочине ехать невозможно. По пешеходным дорожкам велосипедистам можно ездить только тогда, когда нет велодорожки или подходящей обочины.

Велосипедисты и водители самокатов должны знать, что им нельзя ездить по автомагистралям и скоростным дорогам, нельзя держаться за руль одной рукой, за исключением тех случаев, когда рукой надо подать сигнал.

Стоит помнить, что на велосипеде и на самокате строго воспрещается возить пассажиров, за исключением случаев когда для пассажира предусмотрено специальное место. Электросамокат предназначен для одного человека, поэтому возить пассажиров на нем возить запрещено.

"Кроме того, велосипедисты и водители самокатов не могут возить или тянуть за собой грузы, если они мешают другим участникам движения. Нельзя забывать и о том, что нельзя тянуть на буксире другое транспортное средство. Надо знать, что вы нарушаете правила, если едете, держась за другое транспортное средство, или едете по пешеходному переходу", – сказала Жидовленкова.

Информация подготовлена при сотрудничестве с ГП Литовская дирекция автомобильных дорог.

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