Особенности вождения в сильный дождь, и когда лучше остановиться на обочине?

В Литве уже середина мая, а еще совсем недавно шел мокрый снег. Сырая погода выводит из себя не только тех, кто соскучился по теплу, но и водителей. Многие еще в апреле поменяли резину на летнюю, а май встретил их мокрым снегом. По словам специалиста по вождению Каститиса Повилайтиса, условия на дорогах в такой период на само деле непростые, поэтому водители должны оставаться бдительными.

Мокрые дороги таят в себе большую опасность. Например, в конце апреля в Каунасе, женщина не справилась с управлением и на круговом перекрестке врезалась в остановку. К счастью, женщина не пострадала, но, по словам очевидцев, виной ДТП, скорее всего, был тот факт, что женщина не оценила скользкую дорогу о выехала на круговой перекресток на высокой скорости.

"Очевидцы, скорее всего правы. Из-за высокой скорости или резкого маневра на скользком покрытии автомобиль начал скользить и потерял управление. Повлияла ли на последствия резина – сейчас трудно сказать, но зимнюю резину на летнюю мы рекомендуем менять, когда среднесуточная температура составляет 8 градусов тепла. Если глубина протектора летней резины не критическая (допустимый минимум 1,6 мм), то не она представляет наибольшую опасность", – сказал Повилайтис.

По его словам, одна из наиболее распространенных причин ДТП во время сильных осадков и мокрого дорожного покрытия - аквапланирование.

"Когда машина на высокой скорости попадает на затопленный участок, наблюдается эффект аквапланирования: между резиной и дорожным покрытием формируется слой воды. В данном случае важна глубина протектора – если она хорошая, то вода вытесняется, н при слишком высокой скорости, колеса не успевают "очиститься", не происходит сцепка с покрытием, начинается неуправляемое скольжение, которое может привести к ДТП", – сказал специалист.

По этому, считает он, важна не только хорошая резина, но и правила безопасности.

"Во-первых – важно всегда следить за проезжей частью, реагировать на перемены. Если дорога мокрая, естественно, что сцепка плохая, поэтому надо снижать скорость. Например, колеи могут образоваться не только зимой, но и после дождя, во время дождя. В весенних и летних колеях, которые оставляет большегрузный транспорт, слой воды выше, поэтому надо избегать езды по таким колеям, лучше ехать рядом с ними", – сказал Повилайтис.

Причина ДТП в сырую погоду - не только небезопасная скорость или халатное отношение к качеству дорожного покрытия, но и резкое, опасное маневрирование.

"По мере приближения к повороту, круговому перекрестку или изгибу дороги, надо заранее сбавить скорость, маневр надо осуществлять медленно, уверенно, без резких поворотов руля и без резкого торможения", – заметил специалист.

Если надо преодолеть участок, на котором высокий уровень воды, то, по словам Повилайтиса, не надо забывать, что через какое-то время ухудшается эффективность торможения.

"Когда вода попадает на тормозные колодки, ухудшается качество торможения, поэтому перед участком с высоким уровнем воды я рекомендую мягко и многократно нажать на тормоз, избавляя колодки от воды", – советует собеседник.

И ранней весной, и летом обильные дожди являются нередким явлением. Они особенно опасны на дорогах за городом, на автострадах, магистралях.

Кка сказал Повилайтис, в данном случае надо позаботиться и хорошей видимости: должны безупречно работать дворники, бачок со стеклоомывающей жидкостью должен быть полным.

"Во время дождя дворники не менее важны, чем резина. Поэтому проверьте, не износились ли дворники, хорошо ли они чистят окна. Не менее важно убедиться, есть ли в необходимом количестве стеклоомывающая жидкость, ведь после дождя надо почистить стекло от грязи", – сказал эксперт.

Если идет сильный ливень, и дворники не справляются с потоком воды, Повилайтис рекомендует остановиться и подождать, когда сильный ливень прекратится, в противном случае поездка может закончиться трагедией.

"Все начинается с чувства ответственности. Вы видите, что во время дождя дорогу разглядеть почти невозможно – не надо ехать вслепую, остановитесь о подождите, когда дождь успокоится. Может быть, хватит нескольких минут, а может придется стоять час или два, но потеря времени - это меньшее зло, чем несчастье на дороге", – сказал собеседник.

Однако сильный ливень может стать причиной ДТП и в городе.

"Когда идет дождь, одинаково снижается видимость и водителя и пешехода. Люди в капюшонах, с зонтами в руках не всегда замечают транспортное средство, поэтому даже в городе, где машина едет на небольшой скорости, нужно быть внимательнее у пешеходных переходов" , – сказал Повилайтис.

Информация подготовлена при сотрудничестве с ГП Литовская дирекция автомобильных дорог.

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