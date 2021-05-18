Янина из Дзукии рассказала, когда летом ждать жару

Янина Янушаускене из Марцинкониса с детских лет наблюдает за природой и прогнозирует, какой будет погода. По ее словам, лето в этом году будет дождливым.

Как только смягчили правила карантина, Янина вернулась на свое место около Меркине, на дороге Вильнюс-Друскининкай. Здесь она продает дары леса. По словам Янины, неважно, купит ли что-то остановившийся водитель, одно только общение приносит несказанную радость.

"Лето в этом году будет переменчивым. С середины мая понемногу будет становиться теплее, правда, в начале июня еще ожидаются заморозки. Литовская весна переходит в литовское лето. В этом году летом придется носить с собой зонты", – прогнозирует Янина.

По ее словам, летом дождливые периоды будут сменяться солнечными, даже за один день погода может меняться по несколько раз.

"В начале июня, до Ивана Купалы, погода будет переменчивой. Засухи не будет, но сельским жителям может быть сложно справиться с заготовкой сена. Но я люблю дождь и солнце, тогда дышится легче. Больше солнца будет со для Ивана Купалы до середины июля", – рассказала Янина.

Она прогнозирует, что жаркие периоды в этом году неделями длиться не будут, от силы по 4-5 дней.

По прогнозам Янушаускене, первые лисички в Дзукии должны появиться примерно 6 июня.

"Земляника в этом году созреет раньше, чем в прошлом, уже зацветает. Еще не появились листья на дубе. Это признак долгого лета – оно захватит и осенний период", – прогнозирует женщина.

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