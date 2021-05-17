Президент Литвы предлагает парламенту повысить необлагаемый налогами минимум на 50 евро минимум увеличится на 10 евро

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает парламенту повысить необлагаемый налогами минимум на 50 евро до 450 евро.

На пресс-конференции 17 мая было сказано, что в результате увеличатся доходы людей с самыми небольшими зарплатами. Например те, кто получает минимум, "на руки" получат на 10 евро больше (за год на 120 евро больше).

"Сегодня президент подписал декрет, предложит увеличить необлагаемый налогами минимум на 50 евро. Предлагается повысить ННМ с 1 июля 2021 года. Люди с самыми низкими зарплатами получат на 120 евро в год больше", - сказал советник президента Симонас Крепшта и прибавил, что повышение ННМ может пресечь другие проблемы, например, рост эмиграции, поскольку уже есть данные, что ее темпы ускоряются.

Крепшта сказал, что больше всего пользы ощутят люди с зарплатой от минимальной до средней.

Глава Минфина Гинтаре Скайсте сказала Delfi, что предложение президента в обновленный бюджет на этот год не включено, поскольку не было зарегистрировано.



Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал, что это предложение президента ни с парламентом, но с правительством не обсуждалось, поэтому вызывает удивление.

"Надо заметить, что это сократит доходы бюджета на 80 млн. евро и увеличит госдолг, поэтому перед принятием решения надо все хорошо посчитать", – сказал он.

"Об этом предложении я вчера узнала из СМИ, поэтому у меня не было возможности его тщательно оценить. Непонятно, какую проблему так хотят решить", – сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните о предложении президента.

"Во время пандемии выросло неравенство среди работающих людей – больше всего пострадали люди с небольшими зарплатами, но не могли работать удаленно, уходили в простой", – цитируются в сообщении слова Науседы.

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