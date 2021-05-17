На пикете у посольства Китая в Вильнюсе – призывы обратить внимание на права человека

В понедельник у китайского посольства в Вильнюсе состоялся пикет с целью обратить внимания на нарушения прав человека и политзаключенных в Тибете, Синьцзяне и Гонконге. В нем участвовали до 20 человек.

"Сегодня мы собрались для того, чтобы призвать Китай, призвать литовских политиков, Евросоюз реагировать на ситуацию в Тибете, Синьцзяне и Гонконге", – сказал один из организаторов пикета Робертас Мажейка.

По его словам, несмотря на то, что сейчас больше говорят о преследовании уйгуров, права человека нарушаются и на других территориях, контролируемых Китаем.

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"Это внимание сейчас концентрировано на Синьцзяне, но точно такая же ситуация и в Тибете – точно так же действуют лагеря задержания, незаконные аресты, исчезновения и пытки людей, религиозные преследования. Религия криминализируется, монахов и монахинь отправляют в лагеря для перевоспитания", – сказал он.

Участники пикета у посольства на ул. Альгирдо с флагами Тибета также призывали не поддерживать Зимние олимпийские игры 2022 года, которые состоятся в Пекине.

"Государство и правительство Литвы должны оказывать давление с тем, чтобы эти олимпийские игры либо не состоялись, либо были перенесены, либо бойкотировались на самом высшем уровне, чтобы на них не ехал президент и прочие высокопоставленные лица", – сказал Р. Мажейка.

По словам участников пикета, эти олимпийские игры "куплены тоталитарным режимом", а "спортсмены на них становятся заложниками", а выбор Пекина, как места проведения игр, не делает честь Международному олимпийскому комитету.

Р. Мажейка также выразил BNS надежду на то, что голос литовских политиков в общении ЕС с Китаем будет значимым, а все договора будут заключаться на основании прав человека.

"Заключая экономические соглашения, мы на самом деле легитимизируем авторитарный режим Китая таким, какой он есть", – добавил он.

Р. Мажейка также отметил, что, несмотря на регулярность протестов против действий китайских властей в Тибете, которые проходят в Литве уже 20 лет, никакой реакции от посольства не следовало.

Тибет лишился автономии от Китая в 1951 года, когда Пекин ввел войска на эту провозгласившую независимость территорию.

Литва официально считает Тибет частью Китая, однако вместе с другими странами Евросоюза высказывается за мирное урегулирование отношений между властями Китая и Тибетом.

В последнее время международное сообщество не раз называло геноцидом и преступлениями против человечности действия Китая в регионе Синьцзян против уйгурского национального меньшинства.

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