Литва планирует закупить еще 5,58 млн доз вакцины Pfizer в 2022-2023 годах

В понедельник правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения участвовать в переговорах Еврокомиссии о дальнейших закупках вакцины от COVID-19 и приобрести 5,58 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech в 2022-2023 годах.

Как отметил министр здравоохранения Арунас Дулькис, ЕК попросила Литву определиться по дополнительным вакцинам до понедельника.

"Мы должны сообщить, удовлетворяют ли нас условия: по пропорциональному принципу нам достанется 5,58 млн доз этой вакцины, которые будут поставлены соответственно в 2022 и 2023 годах. (...) Поскольку мы должны думать и о потребности обеспечения ревакцинации, мы просим одобрить этот договор закупок", – заявил А. Дулькис на созванном в понедельник совещании правительства.

Премьер Ингрида Шимоните интересовалась, есть ли у ЕК окончательные ответы на вопрос о том, сколько доз требуется для усиления иммунитета. По ее словам, если для поддержания иммунитета достаточно одной дозы, то такого количества на год "более, чем достаточно".

А. Дулькис уточнил, что пока подобных решений нет, и эти вопросы еще будут обсуждаться в ЕК.

"Наше общее количество доз, которые бы мы резервировали у этой компании, достигало бы 9,2 млн. Но это – лишь позиция для переговоров, как говорится, сам принцип, позднее будет видно, насколько успешными будут переговоры ЕК с Pfizer", – сказал он.

По данным Минздрава, до сих пор Литва одобрила почти 10,7 млн доз вакцин у восьми производителей, основная их часть закупается у Pfizer и BioNTech (3,7 млн. доз) и AstraZeneca (1,86 млн доз).

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