Глава Лиги геев: Литве нужен не только закон о партнерстве, но и спецплан по ЛГБТ

Руководитель Лиги геев Литвы Владимир Симонко призывает Сейм страны принять закон о партнерских отношениях и надеется, что у депутатов будет достаточно политической воли для этого.

Он также отмечает, что правительство могло бы подготовить специальный план для общины геев, лесбиянкок, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), чтобы было ясно, когда и каких действий властей можно было бы ожидать.

"Я надеюсь, что будет достаточно смелости, политической воли для принятия закона о партнерстве. Было бы лучше принять его в улучшенной форме, но мы должны пройти путь к договоренности", – заявил журналистам Симонко на пресс-конференции в понедельник.

"Мне кажется, что мы живем в дискуссиях уже 30 лет. Мы выступаем за права уже сейчас, ведь Западная Европа демонстрирует путь, по которому мы должны идти", – добавил он.

Об этом он сказал во время мероприятия по случаю Международного дня против гомофобии в посольстве Швеции в Вильнюсе. В этот день в 1990 году Всемирная организация здравоохранения признала, что гомосексуализм не является психическим заболеванием.

Участвовавшая в мероприятии министр юстиции Эвелина Добровольска отметила, что в данные момент в Литве имеются "серые зоны, которые требуют упорядочения".

В качестве одной из основных задач в этой сфере она назвала законы о партнерстве и о трансгендерах. Министр отметила, что закон о партнерстве в Сейме планируется представить еще на весенней сессии.

Глава Лиги геев Литвы отметил, что хотел бы большего внимания правительства к нуждам общины ЛГБТ.

"Вы не найдете в программе правительства ни одной меры, предназначенной для нашей общины. Если нет ни одной меры в программе правительства Литвы, как мы можем ожидать изменений в стране?" – пояснил Симонко.

"Надеюсь, что появится политическая воля и для принятия специального плана по ЛГБТ", – добавил он.

В свою очередь, посол Швеции Ингрер Букстон вместе с коллегами из Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Соединённого Королевства и США выразила "Твердое обязательство по обеспечению равных прав всех людей и возможности для каждого свободно и одинаково – невзирая на дискриминацию – пользоваться правами человека".

"Мы сохраняем обязательство поддерживать Литву на пути обеспечения прав и возможностей проживающих здесь лиц общины ЛГБТ+. Надеемся, что Сейм сделает смелый шаг и примет закон о партнерстве, который будет нейтральным в вопросе пола, который предложили партии, входящие в правящую коалицию. Это открывает возможности для того, чтобы сделать исторический шаг к действительному равенству всех людей", – говорится в заявлении.

Как сказала журналистам Букстон, Швеция приняла аналогичный закон о партнерстве в 1995 году.

"Мы также разрешаем однополые браки. По нашему опыту – это хорошо для демократии, поскольку, если мы признаем права всех людей, у нас более богатое и более вовлеченное общество", – сказала посол.

Организация по правам ЛГБТ ILGA-Europe опубликовала "радужную" карту и индекс, в котором Литва в этом году занимает 24-ое место среди 49 стран. Позиция Литвы, по сравнению с прошлым годом, не изменилась – индекс прав ЛГБТ оценен в 23%.

В отчете говорится, что 55% членов общины ЛГБТ Литвы за последние 12 месяцев испытывали дискриминацию. Это самый высокий процент в Евросоюзе.

Кроме того, 34% респондентов ответили, что они всегда чувствуют себя подавленными или грустными. Это также самый высокий процент в ЕС.

Лидер Лиги геев Литвы сообщил, что в следующем году в Вильнюсе планируется провести фестиваль Baltic pride. Он должен состояться 4 июня.

В субботу в Вильнюсе состоялся "Большой марш в защиту семей". Тысячи его участников выразили протест против Стамбульской конвенции и прочих инициатив, которые, по их мнению, направлены против традиционной семьи.

Во время мероприятия администрация президента Литвы Гитанаса Науседы распространила поздравления по случаю Международного дня семьи. В поздравлении руководитель страны отметил, что однополые отношения должны быть урегулированы, однако в рамках Конституции.

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