Горячая линия "перегрета": звонят по 400 человек в секунду, чтобы зарегистрироваться на прививку

Горячая линия коронавируса, которая с понедельника начала регистрировать жителей Литвы на прививку от COVID-19, испытывает гигантские нагрузки, а желающим зарегистрироваться по телефону 1808 приходится ждать и по полчаса.

Как сказал BNS глава координирующей работу Горячей линии Каунасской станции скорой медицинской помощи Нериюс Микелёнис, даже увеличенное вдвое число сотрудников позволяет обслуживать лишь небольшую часть звонящих.

"Мы стартовали с 8 часов, потоки звонков довольно большие, всех мы точно не можем обслужить - о чем мы все время говорили (...). Посекундная нагрузка - от 250 до 400 звонков, да, в секунду. У нас на это почти 70 рабочих мест, так что люди отзываются по возможности, мы регистрируем", - сказал Микелёнис.

Он выразил надежду, что большая часть регистрирующихся будет пользоваться также стартовавшей с понедельник системой регистрации в интернете, однако она действует с перебоями, потому звонков больше, чем ожидалось.

"Дозвонившись на линию, люди слышат информацию, сколько им придется подождать. Это время разное - от 15 минут до получаса, столько приходится человеку ждать. Пока сочувствия для нашей команды я не прошу, но поймите - мы сталкиваемся действительно с огромными вызовами и нагрузками", - добавил он.

По словам Микелёниса, с понедельника посменно с регистрацией на вакцинацию от COVID-19 на Горячей линии работает в общей сложности 120 новых сотрудников, на этой неделе планируется принять еще 120 человек, которых делегируют самоуправления, они начнут работать со следующей недели на удаленной основе.

Планируется, что регистрацию будут осуществлять в общей сложности 360 штатных сотрудников, работающих посменно, часть их будет работать на удаленной основе. Горячая линия уже купила и частные услуги кол-центров, она приступят к работе со вторника и помогут справиться с потоками звонящих.

Стартовавшая в понедельник всеобщая электронная система регистрации по COVID-19 действует с перебоями, к ней сложно подключиться.

"Производитель наблюдает за системой и принимает меры. Но, с другой стороны, это значит, что люди регистрируются. Есть и альтернатива - регистрироваться по короткому телефонному номеру", - сказала BNS пресс-атташе министра здравоохранения Айсте Шукшта.

На этой неделе в стране будет проходить всеобщая вакцинация жителей в возрасте старше 45 лет. В некоторых самоуправлениях вакцинация жителей этой возрастной группы началась еще раньше. Массовая вакцинация всех желающих жителей страны в возрасте 16 лет и старше начнется с 31 мая.

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