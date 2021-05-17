Перевозчики призывают увеличить квоты на трудоустройство иностранцев

Предприятия перевозчиков, использовавшие почти 85% установленной на этот год квоты на трудоустройство иностранцев, призывают государственные ведомства увеличить ее и разрешить трудоустроить дополнительно хотя бы 15 тыс. водителей международного транспорта из-за рубежа.

По словам главы Международного альянса транспорта и логистики Повиласа Дрижаса, если будут применяться меры по ограничению трудоустройства водителей-иностранцев, то цепочка логистики международных грузоперевозок может столкнуться с серьезными проблемами поставок грузов.

"Мы понимаем, что в Литве имеет место проблема безработицы, и поддерживаем рациональные инициативы по решению этого вопроса. Однако ограничения на попадание профессиональных водителей из-за рубежа на рынок труда страны никак не решат проблему безработицы - для этого просто нет рациональных предпосылок", - сказал для пресс-релиза П. Дрижас.

По его словам, из почти 260 тыс. зарегистрированных в стране безработных всего у 0,6% есть необходимые категории вождения C и CE, и менее 0,1% их указывают, что ищут работу водителя по перевозке международных грузов.

Как говорит П. Дрижас, если руководствоваться прошлогодним распоряжением Министерства социальной защиты и труда, то квота может быть увеличена, когда число трудоустроенных иностранцев превышает 70% величины утвержденной годовой квоты.

Утвержденная на этот год квота позволяет трудоустроить 11,6 тыс. водителей из третьих стран, имеющих международную квалификацию, однако П. Дрижас говорит, что нужно как минимум вдвое больше.

Потребность в водителях на рынке труда выросла после вступления в августе прошлого года в силу требований Пакета мобильности, по которому все трудоустроенные в Литве водители каждые 3-4 недели возвращаются на место учреждения предприятия или на место жительства.

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